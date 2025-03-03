Antalya uçuş rotası genişlemeye devam ediyor! Flydubai, 5 Haziran 2025 itibarıyla Dubai Uluslararası Havalimanı’ndan (DXB) Antalya’ya doğrudan uçuşlar başlatacağını duyurdu. Yeni hat, Orta Doğu ve Körfez bölgesinden gelen turist akışını artıracak ve bölgenin turizm sektörüne büyük katkı sağlayacak.

Antalya Uçuşları Turizmi Canlandıracak

Bölgeye yapılan seyahatlerde , özellikle yaz sezonunda turistlerin bölgeye ilgisini artıracak. Flydubai, hâlihazırda İstanbul, Bodrum ve Trabzon gibi noktalara uçuşlar düzenliyor ve Antalya’nın eklenmesiyle Türkiye’deki haftalık uçuş sayısını 50’nin üzerine çıkaracak.

Dubai merkezli havayolu şirketi, Antalya’ya haftada 4 sefer gerçekleştirecek. Boeing 737 MAX 8 model uçaklarla yapılacak uçuşlar, özellikle lüks turizm ve tatil severler için büyük bir fırsat sunacak.

Uçuş Ağı Büyürken Beklentiler Yüksek

Turizm uzmanları, Antalya uçuş hattının genişletilmesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen turist sayısını artıracağını belirtiyor. Antalya tarihi ve doğal güzellikleri ile bölgedeki en popüler turizm merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yeni uçuşlarla birlikte, Antalya’daki oteller, tatil köyleri ve restoranlar için ek bir ekonomik hareketlilik yaratılması bekleniyor.

Flydubai Uçuş Programı

– Uçuş Başlangıç Tarihi: 5 Haziran 2025

– Uçuş Sıklığı: Haftada 4 sefer

– Uçuş Noktaları: Dubai (DXB) – Antalya (AYT)

– Uçak Modeli: Boeing 737 MAX 8

Bu gelişmeyle birlikte Antalya uçuşları daha erişilebilir hale gelirken, Flydubai’nin yeni rotası sayesinde yaz sezonunda bölgenin turizm gelirlerinde önemli bir artış bekleniyor.