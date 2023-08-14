Arnavutluk Plajları: Yeni Moda “Avrupa’nın Maldivler’i”

İyon ve Adriyatik sahillerinde harika plajlara sahip olan Arnavutluk özellikle Avrupalı turistlerin yeni gözdesi. İşte en güzel Arnavutluk Plajları;

Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanırken ayaklarınızı sıcacık kumlara koyup soğuk bir kokteyl yudumlamaktan başka bir şey istemiyor musunuz?

Enflasyon etkisiyle artan fiyatların ardından Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olan Arnavutluk plajları ve muhteşem doğası ile turistlerin en yeni gözdelerinden biri.

Uygun bir yaz seyahat destinasyonu ararken Arnavutluk genellikle akla gelmez. Ancak Balkan devleti, harika bir tatil için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

Muhteşem doğa, lezzetli yemekler ve hepsinden önemlisi, kıyaslanamayacak kadar harika plajlar. En güzel Arnavutluk Plajları listemizle tatilinizi kolayca planlayın.

En güzel Arnavutluk Plajları: İki Deniz

Size Arnavutluk’un en güzel plajlarını göstermeye başlamadan önce birkaç şeyi açıklığa kavuşturmalıyız.

Her şeyden önce, Arnavutluk’un sadece bir değil, iki deniz üzerinde olduğunu bilmelisiniz: İyonya ve Adriyatik Denizi.

Bu, Arnavutluk’u Akdeniz’deki en çekici destinasyonlardan biri yapıyor. Ancak pek çok gezgin, seyahat yerleri ararken radarlarında Arnavutluk olmadığından, küçük Balkan ülkesi şimdiye kadar kitle turizminden kurtuldu.

Arnavutluk için en iyi seyahat zamanı temelde ilkbahar ve sonbahar aylarını içerir. Deniz tatili için ise mayıs, haziran ve eylül aylarını hedeflemelisiniz. Temmuz ve Ağustos aylarında epey sıcak olabilir.

Ancak, sakıncası yoksa, yaz ortasında bile Arnavutluk’ta bir plaj tatili geçirebilirsiniz.

Arnavutluk Plajları: Ksamil

En güzel Arnavutluk plajları listemize en ünlüsü ile başlıyoruz.

Arnavutluk’un güneyinde, İyon Denizi kıyısındaki sahil beldesi Ksamil plajını şöyle hayal edebilirsiniz: Beyaz kumlu plaj, turkuaz mavisi su ve göz alabildiğine Akdeniz bitkileri.

Kıyıdan çok uzak olmayan, yüzme mesafesinde üç küçük ada var. Yüzmek istemiyorsanız bir sonraki tekneye atlayın ve adalara doğru yola çıkın. Ksamil’de ayaklarınızı uzatıp Arnavut güneşi altında rahatlayabilirsiniz.

Sarande Plajları: Vizesiz Adriyatik Cenneti

Gjipe Plajı

Ksamil Plajı’nın aksine Gjipe tam anlamıyla keşfedilmemiş bir cennet.

Arnavutluk’un güneyindeki Gjipe Plajı’nda çok az turist var. Bunun nedeni belki de yolculuğun o kadar kolay olmaması, çünkü plaja ancak yürüyerek ulaşılabiliyor.

Otoparka araçla gidebilirsiniz ve oradan denize doğru yaklaşık 30 dakika yürümek zorundasınız. Bu doğal plajda hiçbir tesis yok.

Borsh Plajı – Arnavutluk Plajları

Arnavutluk’un güneyinde yer alan, ancak ulaşılması çok daha kolay olan Borsh Plajı ülkenin en güzel plajlarından biri .

Bunun temel sebebi ise 7 km’lik bir mesafe boyunca güneşli bir yer bulamama endişesi yaşamamanızdır.

Durres Plajları

Durres, Arnavutluk’un ikinci büyük şehri ve Balkan devletinin ekonomik merkezidir. Özellikle liman buna katkıda bulunuyor, bu nedenle Durres’teki altyapı örnek teşkil ediyor.

Şehir plajının restoranlar, barlar ve mağazalarla dolu olmasına şaşmamalı. Ayrıca, temelde plajın hemen önüne park edebilirsiniz ve sonsuza kadar yürümek zorunda kalmazsınız. Özellikle tavsiye ettiğimiz plaj: Golem

Arnavutluk’un Yıldızı: En Güzel Durres Plajları

Potami Plajı

Bir plaj tatilinden sonra Arnavutluk’u keşfeden herkes turist kasabası Himara’yı da görecektir. Ancak popülaritesi nedeniyle oldukça kalabalık bir şehir plajı beklemelisiniz.

Birçoğunun bilmediği şey, sadece bir tık daha güneyde, büyük taşın şehri ikiye böldüğü yerde, gerçek bir kumsal incisi var.

Potami Plajı, şehirdeki kalabalık ana plaja mükemmel bir alternatiftir. Ve artık bu içeriden öğrenilen ipucunu bildiğinize göre, bundan yararlanabilirsiniz.

Dhermi Plajı / En Güzel Arnavutluk Plajları

Son olarak, sizi Arnavutluk’un en güzel plajlarından bir klasikle tanıştırmak istiyoruz.

Dhermi Plajı, Arnavutluk’un güneyinde bir halk plajıdır.

Plaj çakıl taşlarıyla kaplı olduğundan kristal berraklığında su bekleyebilirsiniz. Sahilde çok sayıda restoran ve bar bulacaksınız.

Bunlar, Balkan ülkesine bir sonraki seyahatiniz için Arnavutluk’taki en güzel plajlardı.

Ülkedeki harika plajların yanı sıra Arnavutluk’ta yürüyüş yapabilir ve tarihi şehirleri keşfedebilirsiniz.

Karadağ Plajları: İşte En Güzel Plajlar

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

