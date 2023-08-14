Fatih Altaylı: Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılmalı

Münevver Karabulut cinayeti ve Cem Garipoğlu Davası gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Altaylı Cem Garipoğlu intihar mı etti kaçırıldı mı tartışmalarını yazdı.

“Münevver Karabulut cinayeti ve Cem Garipoğlu Davası, avukat Rezan Epözdemir ile tanışmamın sebebiydi.” diyerek yazısına başlayan Altaylı, “Münevver Karabulut, vahşi bir cinayete kurban gitmişti, tüm delillerin işaret ettiği katil zanlısı Cem Garipoğlu ise varlıklı ailesi tarafından kaçırılmış ve sırra kadem basmıştı. Ben de o günlerde yayın hayatına yeni başlamış ve hızla o günlerin en çok satan gazetesi Hürriyet’i satış ve etkinlikte yakalamayı başarmış Habertürk gazetesi ile Cem Garipoğlu’nun yakalanması için kampanya başlatmıştım” ifadelerini kullandı.

Münevver Karabulut cinayeti davasının Rezan Epözdemir’in gayretleriyle Cem Garipoğlu’nun alabileceği en yüksek cezayı almasıyla sonuçlandığını kaydeden Fatih Altaylı Cem Garipoğlu yazısına şöyle devam etti:

“Cem Garipoğlu ise 2011 yılında mahkum olduktan 3 yıl sonra, cezaevindeki 1.849. gününde, 2014 yılında intihar etti.

O günden beri intihar mı etti, kaçırıldı mı tartışmaları bitmedi ve son olarak Münevver Karabulut’un babası feth-i kabir yani mezarın açılarak mezarda yatan biri olup olmadığının incelenmesini ve yatan bir cenaze var ise DNA’sının alınarak Garipoğlu’nun DNA’sı ile karşılaştırılmasını istedi.

Türk yargısı peş peşe aksi yönde kararlar verince şüpheler arttı ve konu tartışılmaya başlanınca ben de geçtiğimiz cumartesi günü, Rezan Epözdemir ile fatihaltayli Youtube kanalında bir röportaj yaptım.”

Fatih Altaylı Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut cinayetinin tüm detaylarının konuşulduğu programın büyük ses getirdiğini kaydederek “Eğer bir Adalet Bakanı bu yorumları okusaydı, bir saniye bile düşünmeden Karabulut ailesinin talebini yerine getirir ve mezarı açtırırdı. Çünkü hemen hemen bütün yorumlar mezarın açılması gerektiğini, mezarda yatanın Cem Garipoğlu olduğuna inanmadığını söylüyordu. Kimsenin adalete güveni kalmamıştı. Adaletin Garipoğlu ailesi tarafından satın alındığına inanıyordu. İstisnasız tüm yorumlarda mezarın açılması gerektiği konusunda fikir birliği vardı” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı: Cem Garipoğlu Çıkmazsa Seyreyle Gümbürtüyü

Altaylı şunları kaydetti:

“Belli ki, Türkiye’de adalete güvenin yeniden sağlanabilmesi için atılması gereken çok adım var.

İlk adım, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermek olabilir.

Tabii mezarda yatanın o olduğu konusunda adaletten sorumlu olanlarda da bir şüphe yoksa.

Yok eğer mezardan başkası çıkarsa.

Seyreyle sen gümbürtüyü…”

Mayasız Ayini Tartışmaları

“Konuyu Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp açılmaması tartışmasından çıkarıp, saçma bir noktaya çekmek isteyen bir grup, mahkemenin cinayet sebebi olarak araştırdığı dört başlığı anlatan Epözdemir’in aktardıklarından yola çıkarak Epözdemir’e antisemitizm suçlaması yapıyorlar.

Buradaki niyet çok açık.

Tartışmayı feth-i kabir talebinden çıkarıp, bambaşka bir noktaya sürüklemek.

Bunun için de program içinden kısa kesitler alıyorlar.

Programın tamamı izlendiğinde Epözdemir’in kastının ne olduğu gayet iyi anlaşılıyor.

Boşuna uğraşmasınlar!”

Mayasız Ayini: Yahudilere karşı bitmeyen kin ve iftirada son hikâye

Münevver Karabulut Cinayeti Tüm Ayrıntıları: Rezan Epözdemir Anlattı

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