Karadağ Plajları: İşte En Güzel Plajlar

Avrupa’nın en genç ve küçük ülkelerinden Karadağ plajları ile fark yaratıyor. Budva ve Kotor başta olmak üzere Karadağ’ın en güzel plajlarını sizler için derledik.

Karadağ’ın yalnızca 294 kilometrelik bir kıyı şeridi var, ancak bu kısa mesafe, güzel ve çeşitli güzel plajlar ve yüzme alanları ile dolu.

Budva Rivierası’nın beyaz çakıl taşlı plajlarından Arnavutluk sınırına yakın vahşi ve engebeli volkanik kumlu plajlara kadar, Karadağ plajları birçok alternatif sunuyor.

Budva’ya daha yakın olan kuzeydeki plajlar turkuaz renkli koyları ve sakin, inanılmaz derecede berrak sularıyla uluslararası alanda da tanınıyor.

Bu küçük ve güzel ülkedeki en iyi plajlara göz atalım; En güzel Karadağ plajları listemize göz atmadan tatil planı yapmayın.

1. Mogren Plajı

Karadağ’daki plajların geniş dünyasına ilk dalış kesinlikle Budva ve çevresinde başlayacak. Budva veya “Budva Rivierası”, Karadağ’ı ziyaret eden deniz ve güneş sevenlerin ilk uğrak noktası.

Kotor’a giden yol üzerinde bir uçurumun eteğine sıkışmış, Budva şehir merkezinden ulaşılması en kolay plajlardan biri. Hilal şeklindeki plajın suyu kristal berraklığında.

Plaj uçurumun dibinde olduğu için doğrudan oraya gidemezsiniz. Bunun yerine, Budva Eski Kenti’nden taş bir yol 350 metre uzunluğundaki kumsala çıkar.

Plajın sonundaki doğal bir tünel, taş bir kemerden geçerek daha fazla alana sahip ikinci bir Mogren plajına çıkar.

Budva şehir merkezinin enerjisinden ve gürültüsünden sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan Mogren Beach, dünyalar kadar uzakta gizli bir vaha gibi hissettiriyor.

2. Ploče Plajı

Sahilde hareketsiz oturmakta zorlanıyorsanız, Ploče Plajı tam size göre. Karadağ’ın Ploče Plajı kadar yapacak çok şeyi olan plaj azdır.

Budva şehir merkezinden yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan Ploče Beach, tozlu, dolambaçlı toprak yollarla perdelenmiş ve tenha plaj koylarıyla dolu ormanlık bir yarımadanın ucundadır.

Ploče Plajı, kıyı şeridinin muhteşem manzarası ve kristal berraklığındaki sularıyla gerçek bir eğlence vahasıdır.

Sahile bakarken, şezlonglar ve sazdan şemsiyeler ile kumlu bir sahilden okyanus kıyısındaki birkaç yüzme havuzuna, bir restorana ve su kaydıraklarına kadar saray gibi bir eğlence çardağı için kendinizi hazırlayın.

Ancak Budva’dan biraz uzakta olduğu için, bu plaj yüksek sezonda bile nispeten gösterişsiz kalıyor. Turist kalabalığı olmadan bol seçenek ve dinlenecek yer isteyen aileler veya arkadaşlar için harika bir seçenek.

3. Velika Plajı (Uzun Plaj) / En Güzel Karadağ Plajları

Velika Beach’e gittiğinizde gerçekten vahşi bir şey keşfetmiş gibi hissediyorsunuz.

Dünyanın bu bölgesindeki plajların çoğundan tamamen farklı. Sahil, beyaz, inci gibi çakıl taşları yerine, sonsuz gibi görünen yumuşak, pudra inceliğinde kumdan oluşuyor.

Ve adından da anlaşılacağı gibi, plaj 13 kilometre uzunluğuyla Karadağ’daki en uzun plajdır.

Kumun volkanik olduğunu ve bu nedenle yaz günlerinde çok sıcak olabileceğini unutmayın.

Velika Plajı’na en yakın kasaba, bir uçurumun üzerine kurulmuş bir Orta Çağ şehri olan Ulcinj’dir. Plaj, Ulcinj’den Arnavutluk sınırına kadar uzanır ve her yönde sıra dışı plaj restoranları ve şezlonglarla çevrilidir.

Mayıs gibi düşük sezonda, yemek seçenekleri biraz sınırlı olsa da, plajın size ait olduğunu göreceksiniz.

Her şey haziran ayında tam kapasiteyle açılır ve ağustos ayının sonuna kadar tam kapasite çalışır. Bununla birlikte, yaz aylarında kendinizi kalabalığa hazırlayın, ancak 13 kilometre ile muhtemelen kendinize ait bir şerit bulacaksınız.

4. Becici Plajı

Becici Plajı, Budva şehir merkezinden sadece bir koy ötede uzun bir beyaz, çakıllı plajdır.

Budva’nın merkezinden yola çıkarsanız, arabayla sadece dokuz dakikada plajda olabileceğinizi göreceksiniz.

Birkaç otel ve kiralık mülkle çevrili Becici Plajı, şezlonglarla kaplıdır ve aralarından seçim yapabileceğiniz birçok rahat restorana sahiptir.

Geniş körfezin her iki yanı, yeşil Akdeniz bitki örtüsüyle kaplı engebeli tepelerle çevrilidir. Uzakta görmek için uzanan fiyordu andıran dağların dikenlerini görebilirsiniz ve su temiz, berrak ve güzeldir.

5. Milocer Plajı / Karadağ Plajları

Milocer Plajı, Karadağ’ın en huzurlu plajlarından biridir. Yemyeşil, zeytin ağaçlarıyla dolu bir parkın arkasına gizlenmiş olan bu taş ve kumlu plaj, yüzmek için mükemmel sakin, yumuşak suya ve güneşlenmek için güneşli bir alana sahiptir.

Ama bu plajı Karadağ’daki diğer plajlardan gerçekten ayıran şey park. Plaj dışında, parkın içindeki diğer önemli simge yapı, bir zamanlar kraliyet ailesinin yazlık konutu olan Praskvitsa manastırıdır.

Tahmin edebileceğiniz gibi park, yürüyüş yolları, zeytin ağaçları ve tabii ki güzel bir plaj ile güzel bir şekilde düzenlenmiştir.

Plaja giriş ücretsizdir. Küçük bir park yeri ve ardından ormanın içinden sahili çelenk döşeli yürüyüş yollarına götüren birkaç toprak yol bulabilirsiniz.

Budva’dan sadece altı kilometre uzakta, ancak parkın sessizliği ve uzakta dalgalanan yeşil dağlar, sakin, Zen benzeri bir ortam ve dalış yapmak için rahatlatıcı bir alan yaratıyor.

6. Jaz Plajı

Budva’dan ayrılıp Kotor’a geri dönerken, Karadağ’ın en büyük ve en eğlenceli plajlarından birine giden bir sapağı göreceksiniz.

Jaz Beach, her iki tarafta ormanlarla kaplı iki tepeyle korunan bir koyda yer almaktadır.

Jaz Plajı, doğal güzelliğinin yanı sıra çok çeşitli restoranları, yakındaki kamp alanı ve plajın yıl boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli konserler sayesinde Karadağ’ın en popüler plajlarından biridir.

Akşam yemeği için Jaz Plajı’nın en ucunda yer alan Madeira Jazz, sakin, huzurlu bir ortam ve lezzetli İtalyan yemeklerinden oluşan bir menü sunmaktadır.

Budva’dan Jaz Plajı’na yürüyebilirsiniz (sadece 2,5 kilometre), ancak arabayla giderseniz plajın çok büyük bir park yeri olduğunu göreceksiniz.

Ancak mevsime bağlı olarak otopark hızla dolabilir.

Plajın restoranların ve şezlongların bulunduğu bölümü çok kalabalıksa, plajın ikinci yarısındaki daha küçük bir bölümü çok daha sakindir ve daha az tesise sahiptir.

7. Ada Bojana Plajı

Ada Bojana Beach’te Akdeniz Avrupa kıyılarını terk edip Kuzey Afrika veya Güney Tayland’ın sırt çantalı gezgin cennetlerine girmiş gibi hissediyorsunuz.

Plaj, Karadağ’ı Arnavutluk’tan ayıran Buna Nehri’nin ikiye ayırdığı küçük bir adanın bir ucunu oluşturuyor. Sola baktığınızda gördüğünüz yer Arnavutluk.

Ada Bojana’daki kum ince.

8. Crvena Glavica Plajı

Tarihi Sveti Stefan köyünün yakınında bulunan Crvena Glavica Beach, dolambaçlı, dar bir yolun sonundaki bir tepenin eteğine sıkışmış tenha bir çakıl plajdır.

Tenha, turkuaz körfeze çıkmadan önce uzak bir yol boyunca kıvrılarak ilerlerken sahile yolculuk güzeldir.

Plajın kendisi uzak gibi görünse de, oraya vardığınızda hem park yeri hem de restoran olduğunu göreceksiniz.

Tesis bünyesindeki restoranın adı Galija Beach Restaurant’tır ve açık hava masaları, sedirler ve şemsiyelere sahiptir.

Menü öğeleri, suşi, risotto ve şarküteri tabaklarından pizza ve vegan köriye kadar her şeyi içerir. Otopark ücretsizdir.

Bu tenha tatilin tadını çıkarmak için güzel ve sakin bir plajdır.

Sahilden dolambaçlı yol boyunca geri döndüğünüzde, Sveti Stefan’ın şu anda özel bir lüks tatil yeri olarak işletilen bir ortaçağ ada şehri olan Eski Kent’inin doğrudan bir görüntüsü ile karşılaşacaksınız.

9. Sveti Stefan Plajı

Sveti Stefan’dan bahsetmişken, onun da tadını çıkarabileceğiniz güzel bir plajı var.

Ada köyü inanılmaz derecede davetkar görünse de, yalnızca tesisin misafirleri adaya erişebilir.

Ancak adanın önündeki plaj herkese açıktır ve adanın orta çağdan kalma binalarının dışından güzel manzaralara sahip olacaksınız.

Sveti Stefan’ın aslında (şimdiki) özel adaya giden uzun yürüyüş yolunun her iki tarafında olmak üzere iki plajı var. Sağdaki plaja sadece otel misafirleri girebiliyor, soldaki ise herkese açık.

Buradaki her iki plaj da, geçidin karşısındaki ada binalarının kırmızı kiremitli çatılarına karşı gerçekten harika görünen, kusursuz pembemsi tonları sayesinde özellikle benzersizdir.

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