Bu Otelde Robotlar Çalışıyor

Dünyanın en sıra dışı otellerinden biri Japonya’nın Nagazaki kentindeki bir eğlence parkında yer alıyor. Çünkü Henn-Na Hotel’de esas olarak robotlar çalışıyor.

2015 yılında büyük bir tantanayla açılmış, daha en başından makinelerde sorunlar yaşanmıştı. Birkaç yıl önce, bu sansasyonel bir “işten çıkarma dalgasına” bile yol açtı.

“Garip Otel” şeklinde tercüme edilebilecek ismiyle Henn-Na Hotel açıldığı 2015 yılında epey ses getirmişti. Henn-Na Hotel, Huis ten Bosch eğlence parkının bir parçası ve bu nedenle öncelikle eğlence parkı misafirlerine yönelik. Otellerde insanlar neredeyse tüm görevleri üstlenirken, burada işlerini inanılmaz derecede gerçekçi görünen bazı robotlar yapıyor.

Robotlar misafirleri resepsiyonda karşılıyorlar, bagajlarını alıyorlar ve ilgili odaya getiriyorlar. Ek olarak, en azından geçmişte, her ziyaretçiye Churi-chan adında kişisel bir robot uşak sağlanıyordu. Bu, örneğin uyandırma çağrılarını devralabilir, odadaki aydınlatmayı kontrol edebilir veya hava durumu hakkında bilgi sağlayabilir.

Robotlar baştan sorunlara neden oldu

72 odalı otel için 240 robot kullanıldı. Operatörler bunun işletme maliyetlerini azaltacağını tahmin ettiler. 2015’te açıldığında, yine de tasarrufların yüzde 70’e kadar çıkabileceği varsayılmıştı. Bu sadeleştirmeler misafirlere ucuz konaklama fiyatları şeklinde yansıtılmak istendi. Robotlar, hastanelerde, huzurevlerinde, mağazalarda ve hatta Tokyo’daki ünlü bir robot restoranında “çalışarak” Japonya’da zaten günlük yaşamın bir parçası durumunda.

Ancak Henna-Na Hotel’de işler umulduğu gibi başlamadı. İlk yıllarda robotlardan sürekli şikayet geldi. Dinozor görünümündeki resepsiyonist robot mesela en basit soruları cevaplayamadı. Oda uşağı Churi-chan’ın yazılımı, yeterlilik açısından Amazon’un Alexa veya Google Asistan’ından umutsuzca daha verimsizdi. Ayrıca, yardımcının onları gece uyandırdığından şikayet eden konuklardan tekrar tekrar şikayetler geldi. Makine, horlamayı isteklerle karıştırdı.

Garip toplu işten çıkarmalar

Genel olarak anketler, konukların çoğunluğunun robot iş gücünü hala ürkütücü bulduğunu da gösterdi. Ayrıca, bir noktada insan meslektaşlarını gerçekten rahatlatmaları gerekenden daha fazla işe neden oldukları tespit edildi. Ek olarak, sık sık kırıldılar ve insan eliyle onarılmaları gerekti.

Az sayıdaki insan çalışan da konuklar robotlarla sorun yaşadığında tekrar tekrar devreye girmek zorunda kaldı. Ve 2018’de Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları için çalışan robotlarla ülke çapında Henn-Na Hotel’in sekiz şubesini daha kurmak için hala büyük planlar varken ilginç bir gelişme yaşandı.

Tüm zamanların medya açısından en etkili işten çıkarma dalgası. Otel, artan maliyetler nedeniyle makine işgücünün yaklaşık yarısını “kovmak” zorunda kaldı. Bunun yerine, tekrar insanlar işe alındı.

Henn-Na otel zincirinin resmi web sitesine göre şu anda ülke çapında 16 şube daha var. Ancak sadece Nagasaki’deki otellerde işin çoğu robotlardan geliyor. Ayrıca otel, Guinness Rekorlar Kitabında robotik çalışanların bulunduğu ilk otel olarak yer alıyor.

Tripadvisor portalında , Nagazaki’deki Henn-Na Hotel hakkındaki görüşler oldukça bölünmüş durumda. Biri, “Bence çok pahalı, robotlar düzgün çalışmadı” diye yakınıyor. Bir diğeri ise, “Robot temasını ve otelin makineleri kullanma şeklini seviyoruz. Çocuklar check-in dinazorunu çok sevdiler.” Üçüncüsü, Queen grubunun bir şarkısından bir mısrayı yorumlayarak basitçe şöyle diyor: “Domo arigato, Bay Roboto” – teşekkürler Bay Robot.

Dünyanın ilk robot otelinde tek kişilik oda fiyatı 70 dolar.

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