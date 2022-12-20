Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu Evladımdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Ben Ekrem İmamoğlu’yla baba oğul ilişkisi içindeyim. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu partisinin TBMM’deki grup toplantısına davet etmişti. Davet üzerine toplantıya katılan İmamoğlu salonda büyük ilgi gördü.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu davası ile ilgili şunları söyledi:

“Önce düzmece bir dava açtılar Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler.

Bir de bunlar olurken malum Saray’ın bir de fotoromanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş konuşuyor. Neymiş 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış. Beyefendiye bakın. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim!

Sen Ekrem İmamoğlu’nun tırnağı bile olamazsın! Ekrem İmamoğlu’nun adını ağzına alman için önce bir ağzını yıkayacaksın. Sen atamayla geldin o seçimle.

Senin ne haltlar işlediğini ben gayet iyi biliyorum, senin neler çevirdiğini de biliyorum. Kripto dolandırıcıları senin yanında, mafyaya haber uçurmak senin görevin, uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirsin, kirli paranın da bir numaralı adamısın.

Ben bunları bilmiyor muyum? Tamamını biliyorum. Yine söyleyeyim, İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz. Boğarız sizi boğarız!

Millet belediye başkanına da adalete de sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu bugün burada. Ben Ekrem İmamoğlu’yla baba oğul ilişkisi içindeyim. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.”

Ekrem İmamoğlu Davası! Son Dakika: Karar Açıklandı!

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