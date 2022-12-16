Türkiye
MetroCity AVM’de Yangın: Dumanlar Bölgeyi Kapladı
İstanbul Levent'teki MetroCity AVM'de yangın çıktı. Yangından çıkan yoğun duman gökyüzünü kapladı.
Yangından çıkan dumanlar İstanbul’un birçok bölgesinden görülebilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
MetroCity yangınının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
İstanbul Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan ünlü AVM’de çıkan yangına müdahale ediliyor.
Levent'de yer alan Metrocity'nin AVM bölümü yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor.
— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) December 16, 2022
Metrocity yanıyor. Henüz itfaiye gelmedi. İnşallah kimseye bir şey olmaz. pic.twitter.com/M0q0WJLzP9
— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 16, 2022
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