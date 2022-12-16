Türkiye

MetroCity AVM’de Yangın: Dumanlar Bölgeyi Kapladı

İstanbul Levent'teki MetroCity AVM'de yangın çıktı. Yangından çıkan yoğun duman gökyüzünü kapladı.

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Yangından çıkan dumanlar İstanbul’un birçok bölgesinden görülebilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MetroCity yangınının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

İstanbul Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan ünlü AVM’de çıkan yangına müdahale ediliyor.

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