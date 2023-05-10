Politika

Son Dakika: Muharrem İnce Tüm Programlarını İptal Etti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün yapacağı İzmir ve Manisa programları iptal edildi.

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Son Dakika: Muharrem İnce Tüm Programlarını İptal Etti

Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi. İnce’nin sağlık sorunu olduğu öğrenildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gerçekleştireceği Manisa ve İzmir ziyaretlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ziyaretlerin iptal edilme gerekçesinin İnce’nin sağlık durumu olduğu ifade edildi.

İnce’nin sağlık probleminin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Muharrrem İnce’nin İzmir ziyareti kapsamında Karşıyaka Çarşı’da esnaf turu yaptıktan sonra Manisa’da gençlik buluşmasına katılacağı duyurulmuştu.

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