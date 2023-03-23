Plajları ile bilinen Yunan adalarından biri olmasa da Santorini’de birbirinden güzel plajlar bulunuyor. / En Güzel Santorini Plajları: Top 10

Korunaklı koylarda ve sarp kayalıkların altında gizlenmiş olan Santorini plajları, eşsiz manzaraları ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Plajlar, adanın volkanik kökenlerinden kaynaklanan bir dizi renkte. Adanın kıyı şeridinin çoğu, hafif dalgalarla aşınmış volkanik kayalardan oluşan koyu renkli kum ve çakıllarla kaplı.

Masmavi Ege Denizi, Santorini plajlarına büyüleyici bir kalite verir. Ek olarak, Santorini plajları olağanüstü su kalitesiyle bilinir; birçoğu su temizliği ve güvenliği için Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştür.

Santorini plajları genellikle restoranlar, snack barlar, umumi tuvaletler ve duşlarla donanmıştır. Birkaç izole plajda ise hiçbir tesis yoktur. En iyi turistik plajlarda ayrıca yaz aylarında cankurtaran görevlileri bulunur.

İster aile dostu bir plaj, ister sakin suları olan tenha bir koy arıyor olun, Santorini Adası’nda sizi memnun edecek bir şeyler bulacaksınız. Santorini’deki en iyi plajlar listemizle güneşin tadını çıkarmak için en güzel yerleri keşfedin.

1. Kamari Plajı / En Güzel Santorini Plajları

Beş kilometre uzunluğundaki bu geniş siyah kumlu plaj, çarpıcı doğal güzelliği ve birinci sınıf tesisleri ile ziyaretçileri memnun ediyor. Olanaklar arasında umumi tuvaletler, duşlar ve plaj malzemeleri kiralama yer alıyor.

Mesa Vouno adlı çorak bir dağ, plajın güney ucunda yükselir ve masmavi, kristal berraklığında sular kıyıya vururken çarpıcı bir fon oluşturur.

Aileler bu kumsalı tercih ediyor çünkü hafif dalgalar burayı yüzmek için güvenli kılıyor. Plaj, temiz suları ve mükemmel hizmetleri nedeniyle Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştür. Yaz aylarında cankurtaranlar görev yapmaktadır.

Akılda tutulması gereken bir şey, siyah kumlu kıyı şeridinin güneş ışığının ısısını emmesidir, bu nedenle su geçirmez sandalet giymek iyi bir fikirdir. Ayrıca plaj, çıplak ayakla rahatsız olabilecek kum ve çakıl karışımıdır.

En İyi Fiyat Garantisiyle Santorini Turları için Tıklayın

Gerçekten dinlendirici bir deneyim için Kamari Beach, çeşitli şezlong ve şemsiyeler sunmaktadır. Tüplü dalış, paddleboarding, şnorkelli yüzme ve rüzgar sörfü dahil olmak üzere çok sayıda su sporu fırsatı vardır. Plajda tüplü dalış merkezi bulunmaktadır.

Plajın arkasındaki Kamari köyü, tipik beyaz badanalı Kiklad binaları ve hoş bir sahil gezinti yoluna sahip. Kasaba oteller, mağazalar, snack barlar, kafeler ve geleneksel taverna restoranlarıyla doludur.

2. Perissa Plajı

Mesa Vouno Dağı, Kamari Plajı ile komşu Perissa Plajı arasında doğal bir sınır oluşturur. Birkaç kilometre boyunca uzanan bu güzel plaj, volkanik lav ve kristal kobalt renkli sulardan oluşan siyah kumlu bir kıyı şeridine sahip. Perissa Beach, umumi tuvaletler ve duşlar gibi olanaklara ve yaz aylarında görevli cankurtaranlara sahip. Şezlonglar ve plaj şemsiyeleri de mevcuttur.

Küçük çocuklu aileler, oyun alanı ve su kaydırakları ile yüzme havuzları içeren bir su parkına sahip olduğu için bu plajı seviyor.

Mavi bayraklı Perissa Plajı yüzme ve diğer su sporları için harika bir yer. Perissa köyü, yüksek sezonda çeşitli oteller ve yemek seçenekleri ile turistlere hitap etmekte.

3. Kızıl Sahil (Red Beach)

Red Beach’in eşsiz manzarası, onu Santorini Adası’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri yapıyor. Pek çok turist, sadece manzaraya bakmak için sahilin yukarısındaki bir seyir noktasına gelir.

Muhteşem kırmızı volkanik kayalıklarla çevrili bu küçük koyu renkli kum kıyı şeridi, dünyanın başka hiçbir yerine benzemiyor. Plaj, dramatik doğal ortamı sayesinde vahşi, bozulmamış bir kaliteye sahip.

Biraz zor bir kayalık patikadan gidilerek ulaşılan Red Beach’te imkanlar sınırlıdır ve cankurtaran yoktur, ancak güneşlenmek için şezlong ve plaj şemsiyeleri mevcuttur.

Ziyaretçiler sahile yürürken önlem almalı çünkü falezlerin bazı bölgelerinde heyelan olduğu biliniyor. Zaman zaman, bölümler güvenlik amacıyla kordon altına alınır.

4. Vlychada Plajı

Santorini’nin güney kıyısındaki bu sahili saran tırtıklı volkanik kayalıklar, plaja kendine özgü ve engebeli bir karakter kazandırıyor. Gri kum ve çakıllardan oluşan uzun bir kıyı şeridine sahip olan Vlychada plajı, güneşlenmek ve dinlenmek için ideal huzurlu bir ambiyansa sahip.

Hemen sahilde içecekler, atıştırmalıklar ve hafif yemekler sunan bir kafe var. Kafe ayrıca şezlong ve şemsiyeleri de kiralamaktadır.

Vlychada Plajı’nda bulunan şaşırtıcı bir cazibe merkezi, 1981 yılına kadar konserve domates salçası üretmek için kullanılan eski bir fabrikada bulunan Domates Endüstrisi Müzesi “D. Nomikos” dur.

Bugün müze, ziyaretçilere Santorini’nin endüstriyel salçası hakkında fikir veriyor ve adada yetiştirilen en ünlü gıda ürünlerinden biri olan çeri domatesi öne çıkarıyor.

Yakındaki balıkçı limanında, turistler taze deniz ürünleri ve diğer yerel spesiyaliteler sunan geleneksel Yunan tavernalarından birinde yemek yiyebilirler. Bu büyüleyici restoranlar, güzel sahil manzaralarına sahip.

Pek çok ziyaretçi için Vlychada limanından tekne gezisi yapmak, Santorini’de yapılacak en unutulmaz şeyler arasında yer alıyor. Limandan çeşitli yat gezileri, katamaran yolculukları ve yelkenli kiralama seferleri kalkmaktadır.

5. Perivolos Plajı

Adanın güney kıyısındaki Perissa Plajı’na sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Perivolos, Santorini’nin en uzun siyah kumlu plajı olma özelliğini taşıyor. Perivolos Plajı, kristal berraklığındaki masmavi suları ve pitoresk doğal ortamıyla dikkat çekiyor.

Sahil, oteller, snack barlar, kafeler ve restoranlarla çevrili.

Su sporları tesisleri, Perivolos Plajı’nın bir diğer öne çıkan özelliği. Ziyaretçiler tekne ve su kayağı gibi ekipman kiralayabilir; parasailing kurslarına katılabilir.

6. Monolithos Plajı

Sakin bir doğal ortamda yer alan Monolithos Beach, dinlendirici atmosferi nedeniyle birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Küçük çocuklu aileler de bu plajı oyun alanı ve yumuşak dalgaları için tercih ediyor. Sığ sular yüzmek ve suda yürümek için yeterince güvenli.

Monolithos Beach, siyah kumlardan oluşan uzun bir kıyı şeridine ve gölgeli ağaçların bulunduğu bir alana sahip. Plajın bir bölümü cankurtaranların yanı sıra şezlong ve şemsiye kiralama ile organize edilmiştir.

Basketbol sahası ve plaj voleybolu fileleri içeren bir spor alanı da bulunuyor.

Plaja kısa bir yürüyüş mesafesinde, lezzetli deniz ürünleri sunan iki geleneksel Yunan tavernası ve bir İtalyan pizzacı da dahil olmak üzere birçok restoran bulunmakta.

7. Pori Plajı

Bu büyüleyici küçük plaj, pastoral bir kırsal manzara içerisinde pembe renkli kayalıklarla çevrili. Plaj, sevimli beyaz badanalı kübik evleri ile mükemmel bir yamaç köyü olan Oia’nın ve uçurumun zirvesindeki muhteşem Imerovigli köyünü çevreleyen ikonik yel değirmenleri ve asma kaplı tepelerin arasında bulunur.

Pori Plajı’nın yanında küçük bir balıkçı barınağı var.

Bir merdiven, keyifli bir şekilde sakin olan plaja erişim sağlar. Bu plaj daha çok yerel halka hitap ediyor, ancak Santorini’nin daha gelişmiş plajlarının kalabalığından uzakta güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih eden turistler için iyi bir seçim.

Bu küçük, sakin plaj yüzmek için de ideal.

Pori Plajı, kristal sularla dolu siyah kum ve çakıllardan oluşan bir kıyı şeridine sahiptir. Plajda, kıyıya bakan bir yamaçta yer alan geleneksel bir taverna restoranı dışında hiçbir tesis yoktur. Restoran, olağanüstü taze deniz ürünleri ile ünlüdür.

8. Mesa Pigadia Plajı

Başka bir kalabalık olmayan plaj olan Mesa Pigadia, bozulmamış bir doğal ortamın dinginliğini sunuyor. Bu gözlerden uzak plaja asfaltsız bir köy yolundan erişilebilir. Sakin tenha konumu sayesinde Mesa Pigadia dinlenmek için ideal bir yer.

Plaj, hafif dalgalar sağlayan küçük bir koyda bulunur. Çakıllı kıyı şeridi, rüzgarları engelleyen volkanik kayalıklarla desteklenmektedir.

İzole ortamına rağmen Mesa Pigadia’nın sahilde bir taverna restoranı vardır. Restoranda geleneksel yerel yemekler (taze deniz ürünleri dahil) servis edilir ve güneşlenmek için şezlong ve şemsiyeler kiralanır.

9. Katharos Plajı

Katharos Plajı ulaşımı biraz zor ve gelişmemiş olması nedeniyle daha az tercih ediliyor. Plajın yukarısında bulunan bir otopark dışında herhangi bir tesis bulunmamakta.

Otoparktan kayalık yamaçların arkasına gizlenmiş plaja kadar bir yaya yolu vardır. Santorini’nin tipik plajları olan kıyı şeridinde çakıl taşları ve kaba siyah kum bulunur.

Özellikle doğa tutkunları bu sakin plajı çok beğeniyor. Tenha nokta, muhteşem deniz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

10. Cape Columbo Plajı

Çakıl taşları ve koyu gri kumlardan oluşan bir kıyı şeridi ile sarp kayalıkların arkasına korunan bu bozulmamış plaj, Santorini plajları arasında en vahşi olanı. İzole konum ve engebeli manzara, ıssız bir adadaymış izlenimi yaratıyor.

Hiçbir tesisin olmadığı plajda cankurtaran da bulunmuyor. Sular kıyıdan çok uzak olmayan bir yerde oldukça derindir, bu nedenle dikkatli olunması tavsiye edilir. Diğer bir husus, plajın çok rüzgarlı olabilmesidir.

Santorini Gezilecek Yerler Listesi: Ege’deki Cennet

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

