Santorini Gezilecek Yerler Listesi: Ege’deki Cennet

İnanılmaz gün batımları, begonvillerle süslenmiş inci gibi beyaz binalar, mavi kubbeli kiliseler ve pitoresk yel değirmenleri Santorini’yi Ege’nin en popüler adaları arasına sokuyor. Santorini gezilecek yerler listemize göz atmadan plan yapmayın.

Bu Yunan cennetinde ünlü gün batımlarına tanıklık etmek, kaplıcalarda yüzmek, mutfağının tadını çıkarmak ve her bütçeye uygun otellerinde konaklamak için dünyanın dört bir yanından yeni balayı çiftleri Santorini’yi tercih ediyor.

İster adalara uçun, ister feribotları kullanın, lav tabakalı kayalıkların üstündeki şirin yerleşimlerden görülebilen çoğunlukla batık kalderanın (volkanik krater) çarpıcı manzarasını kaçırmak imkansızdır. Firá ve Oia’nın beyaz badanalı yerleşimleri adanın en çekici yerleri. İki kasaba arasında, küçük köyler uçurumlara yapışarak tatiliniz için daha sessiz ve daha rahat ortamlar sunuyor.

Santorini gezilecek yerler listesi ile inanılmaz manzaralar ve çok renkli plajlardan daha fazlasını sunuyor. Bu ada aynı zamanda keşfedilmeye değer antik arkeolojik alanlara ve müzelere de ev sahipliği yapmakta.

Santorini Gezilecek Yerler Listesi: 1. Firá

Santorini’nin başkenti Firá (Thíra), kayalıklara tünemiş beyaz badanalı kübik evler ve terasları ve mavi kubbeli kiliseleriyle en çok fotoğraflanan yerlerin başında geliyor. Küçük Skala limanından Firá’ya yürüyerek, katırlara binerek veya teleferik kullanarak ulaşabilirsiniz.

Firá esas olarak turizm ile yaşıyor ve binaların büyük çoğunluğu küçük otel, apart, restoran, kafe, hediyelik eşya dükkanı ve kuyumcu olarak hizmet veriyor.

2. Oia

Oia, dünyanın dört bir yanından turist çeken ünlü gün batımı ile tanınır. Santorini’nin kuzey ucunda, Firá’dan 12 kilometre mesafede yer alan Oia, birçoğu kalderaya bakan sonsuzluk havuzlarıyla şık küçük butik otellere dönüştürülmüş beyaz badanalı evlerle dolu bir köy. Oia, Fira’dan daha lüks bir kitleye hitap ediyor.

Ammoúdi Körfezi’nden zigzaglı yol boyunca birçok deniz ürünü restoranı bulacaksınız. Oia’ya toplu taşımayla ulaşabileceğiniz gibi Fira’dan 3 saatlik bir doğa yürüyüşüyle de ulaşabilirsiniz.

Santorini Gezilecek Yerler Listesi: 3. Caldera

Yaklaşık 3 bin 600 yıl önce devasa volkanik patlama ile oluşan kaldera volkanik bir krater. 12 kilometreden yedi kilometreye kadar ölçülen bu alanda volkanik aktivite hala devam ediyor.

Kaplıcalarda yıkanma da dahil olmak üzere birçok acente buraya günübirlik geziler düzenliyor. Günübirlik turlara kalderanın batı tarafında küçük bir ada olan Thirassia’da öğle yemeği ve muhteşem Ege manzarası da dahil.

4. Akrotíri Arkeolojik Bölgesi

Firá’nın 12 kilometre güneybatısındaki Akrotíri köyü yakınlarındaki antik Minos yerleşimi, kalderayı oluşturan M.Ö. 16. yüzyıldaki volkanik patlamanın ardından lavların altında kaldı. Akrotiri Arkeolojik Alanı’nda ziyaretçiler bu antik kasabanın küle dönmüş kalıntılarını görebilir. Kalıntılar o kadar iyi korunmuş ki zaman zaman İtalya’daki meşhur Pompei ile kıyaslanabiliyor.

5. Kırmızı Plaj

Akrotiri bölgesinin yakınında, ünlü Red Beach’i muhteşem bir kırmızı uçurumun altında bulacaksınız. Plaja Akrotiri kasabasından bir patika yolla erişilebilir. Ayrıca plaja ulaşmak için kayalık bir yoldan çıkmadan önce Fira’dan bir otobüse binebilir veya yakınlara arabayla park edebilirsiniz. Akrotiri, Kamari ve Perissa limanlarından bu ünlü plaja tekne seferleri de düzenleniyor.

Korfu Adası Gezi Rehberi: 10 Muhteşem Gezilecek Yer

Küçük plaj yaz aylarında epey kalabalık olabiliyor. Plajın bazı bölümleri heyelan tehlikesine karşı ziyaretçilere kapalı.

6. Thira Antik Kenti

Santorini’nin güneydoğu kıyısında bulunan antik Thira’da Hellenistik tapınakların, Roma ve erken Bizans binalarının kalıntılarını görün. Antik Thira, MÖ dokuzuncu yüzyıla kadar uzanır. Kalıntılar arasında dini yerler, tiyatro ve eski idari binalar bulacaksınız. Site bulguları Firá arkeoloji müzesinde de sergileniyor.

7. Fira Arkeoloji Müzesi / Santorini Gezilecek Yerler

Firá’daki teleferik üst istasyonuna yakın bir yerde bulunan küçük arkeoloji müzesi, Antik Thira’dan Dorian, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait buluntular sergiliyor. Arkaik dönemden Roma dönemine tarihlenen yazıtlar, hayvanların kil figürleri ve güzel seramik çanak çömlekleri bu müzede sergilenen bazı eserlerden.

8. Tarih Öncesi Thira Müzesi

Tarih Öncesi Thira Müzesi, Akrotiri arkeolojik alanından çıkarılan buluntularını sergilendiği bir müze. Mitrópolis kilisesinin yakınında bulunan modern beyaz bir binada hizmet veren müzenin en bilinen parçası Blue Monkeys duvar freskidir. Sergilenen diğer antik sanat eserleri mermer figürinler, boyalı seramikler, aletler ve silahlardır.

9. Pyrgos

Pyrgos, 1800 yılına kadar Fira öncesi Santorini’nin başkentiydi. Santorini’nin ortasında yer alan küçük Pyrgos köyü tipik Kiklad evlerinden oluşuyor. Pyrgos, 2004’te birkaç küçük otel ve restoranın açılmasının ardından popülerliğini artırmaya başladı.

10. Profitis Ilias / Santorini’de Gezilecek Yerler

Santorini’nin en yüksek noktası olan Profítis Ilías (584 metre), adanın ve denizin panoramik manzarasını sunmaktadır. Burada halka açık 18. yüzyıldan kalma bir tapınak olan Profitis Ilias Manastırı duruyor.

Manastır, Osmanlı döneminde gizli olarak işletilen okullardan birini de içeriyor.

11. Perissa Plajı

Santorini’nin en iyi bilinen ve en popüler plajı. Perissa ve Perivolos köyleri arasında yer alan 6 kilometre uzunluğundaki plajda ince ve siyah renkte volkanik kumla karşılaşacaksınız. Plaj boyunca tavernalar ve kafeler sizleri bekliyor. Perissa Plajı Firá’ya yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta.

12. Ammoudi Koyu

Oia kasabasındaki merdivenlerden aşağı inin ve Ammoudi koyunun tadını çıkarın.