Fulya Öztürk Milletvekili mi Oluyor?

İsmail Saymaz, gazeteci Fulya Öztürk’e AK Parti’den milletvekilliği adaylığı teklifinin götürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, “AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü” ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, depremlerden sonra bölgedeki illerde görev yapan isimlerden biri oldu.

14 Mayıs 2023’teki genel seçimler için partilerde aday adaylığı mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk’e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü iddia etti.

AK Parti’nin son olarak eski futbolcu Gökhan Zan’a milletvekilliği teklif ettiği ancak Zan’ın İYİ Parti’yi tercih ettiği konuşulmuştu.

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