Körfez ülkelerine tek vizeyle seyahat dönemi başlıyor

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesi altı ülke, turizmi teşvik etmek ve bölgesel dolaşımı kolaylaştırmak amacıyla Avrupa’daki Schengen modeliyle benzerlik taşıyan yeni bir vize sistemine geçmeye hazırlanıyor. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan “Birleşik Turist Vizesi” uygulamasının 2025 sonunda ya da 2026 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece, turistler tek bir onayla altı ülkeyi birden ziyaret edebilecek.

Bir vizeyle altı ülke: Hangi ülkeler kapsama dahil?

Sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’ye seyahat etmek isteyen turistler, her ülke için ayrı ayrı vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmayacak. Onun yerine, “Birleşik GCC Vizesi” ile tek başvuru üzerinden bu altı ülkeye giriş yapabilecek.

Amaç turizmi kolaylaştırmak

Yeni vize sistemi, Körfez bölgesinde turizmi canlandırmayı ve ziyaretçilere aynı seyahatte birden fazla ülkeyi keşfetme imkânı sunmayı hedefliyor. Euronews’in aktardığına göre, sistemin ana fikri, AB’deki Schengen modelinden esinlenerek idari süreci basitleştirmek ve maliyeti azaltmak.

Süre, kapsam ve geçerlilik ne olacak?

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, vizenin 30 ila 90 gün arasında geçerli olması bekleniyor. Vize yalnızca turizm, kısa süreli konaklama ve aile/arkadaş ziyareti gibi amaçlarla kullanılabilecek. Çalışma ya da uzun süreli kalışlar ise kapsam dışı tutulacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular için ayrı bir çevrimiçi portal açılacak ve süreç tamamen dijital ilerleyecek. Kişisel bilgiler, seyahat planı ve güzergâh gibi detaylar sisteme girilecek. Başvuru sırasında geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, ikametgah belgesi, seyahat sigortası, maddi yeterlilik kanıtı ve dönüş biletinin sunulması gerekecek. Onaylanan vizeler e-posta yoluyla iletilecek ve seyahat süresince turistlerin yanlarında bu belgeyi taşımaları istenecek.

Fiyat belirsiz, ama daha uygun olması bekleniyor

Yeni sistemin ücretlendirmesi henüz açıklanmadı. Ancak yetkililer, mevcut durumda her ülke için ayrı ayrı başvuru yapmanın yarattığı yüksek maliyete dikkat çekerek, birleşik vize sisteminin daha ekonomik bir alternatif olacağını vurguluyor.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Sistemin resmî başlangıç tarihi netleşmiş değil, ancak yetkililer 2025 yılının sonunu ya da 2026’nın ilk aylarını hedef gösteriyor. Portalın aktif hale gelmesiyle birlikte başvurular başlayacak ve Körfez ülkeleri arasındaki turistik dolaşım önemli ölçüde kolaylaşacak.