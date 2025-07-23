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Bulgaristan’dan vize müjdesi

Bulgaristan, Türk turistlere yönelik vize sürecinde kolaylık sağladı. 15 Temmuz itibarıyla 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vizeler verilebilecek.

NationalTurk NL23/07/2025
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Bulgaristan, Türk turistlere yönelik vize sürecinde kolaylık sağladı. 15 Temmuz itibarıyla 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vizeler verilebilecek.
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Bulgaristan Turizm Bakanı açıkladı

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını bildirdi.

Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından yayımladığı görüntülü mesajında, “15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım” dedi.

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Borşoş, “Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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NationalTurk NL23/07/2025
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