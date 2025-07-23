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Galatasaray, Ederson’u da bitiriyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmesinin ardından Ederson için de Manchester City ile anlaşmaya vardı

NationalTurk NL23/07/2025
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Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmesinin ardından Ederson için de Manchester City ile anlaşmaya vardı
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1 Galatasaray’dan peş peşe atak
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Galatasaray’dan peş peşe atak

Galatasaray, Napoli ile haftalar süren görüşmelerin ardından geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Victor Osimhen’in transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, 75+5 milyon Euro’ya renklerine bağladığı 26 yaşındaki santrforu cuma günü İstanbul’a getirecek. Galatasaray golcü transferinin ardından kaleci mevkiini de doldurmaya hazır.

Ederson’un maaşı kaldı!

Galatasaray, Fernando Muslera‘nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İngiltere’de buldu. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile 31 yaşındaki Ederson için 11 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Galatasaray, 7.5 milyon Euro önerdiği ancak yıllık 10 milyon Euro isteyen Brezilyalı file bekçisini ikna etmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

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NationalTurk NL23/07/2025
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