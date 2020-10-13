Spotify ve RTÜK Anlaştı

RTÜK, internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile FOXplay’in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanımıştı.

Sabah gazetesinden Burak Çelik’in haberine göre, Türkiye’de temsilciliği olmayan İsveç merkezli Spotify’ın Stockholm’deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri, firmadan olumlu geri dönüş aldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde müzik dinleme ve podcast platformu Spotify RTÜK’ten yayın lisansı alacak. Şirket Türkiye’de temsilcilik açmayı da kabul etti.