Maldivler Hindistan krizi!

Hindistan ile Maldivler arasındaki anlaşmazlık siyasi bir mesele haline geliyor ve takımadaların en büyük endüstrisi olan turizm açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Hindistan Maldivler krizi…

İki ülke arasındaki tartışma aslında oldukça masum bir şekilde plaj fotoğraflarıyla başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni yılın başında Hindistan’ın güney kıyısındaki bir grup ada olan Lakshadweep’te iki gün geçirdi.

Modi’nin internet sitesinde yayınlanan fotoğraflara göre Modi şnorkelle dalış yaparken, sahilde beyaz kumlarda yürürken ve düşünceli bir şekilde denize bakarken fotoğraf çektirmişti.

Takımadalara yönelik reklam, Hint Okyanusu’nun yaklaşık 800 kilometre güneyindeki Maldivler’de pek iyi karşılanmadı. Çünkü Maldivler beyaz kumsalları ve turkuaz deniziyle övünen bir adalar ülkesi.

Maldivler’deki birçok üst düzey politikacı, fotoğraflar karşısında kışkırtıldığını hissetti ve bir paylaşımda Hindistan’ın kendisini Maldivler ile karşılaştırmayı istemesinin “çılgınlık” olduğu belirtildi.

Hatta siyasilerden biri Modi’ye “palyaço” bile dedi.

Maldivler turizmini Hindistan ayakta tutuyor

Hintli turistler Maldivler’deki en büyük ikinci turist grubunu oluşturuyor.

Geçen yıl 200 binden fazla Hintli tatil cennetine seyahat etti. Bu da onları Rusların önünde en büyük turist grubu haline getirdi.

Son yıllarda Hintliler Maldivler için giderek daha önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Uzun zamandır orada sadece lüks oteller değil, aynı zamanda birçok Hintli için uygun fiyatlı orta sınıf oteller de bulunuyor. Son yıllarda Hintli turist sayısında artış yaşandı.

Turizm yetkilileri, Hint turizmini daha da artırmak için Bollywood yıldızları gibi etkili insanları Maldivler’e davet etti.

Seçimler öncesi gergin ortam

Bu artık değişebilir. Hindistan’da bahar seçimleri öncesinde ortam gergin. Modi’nin bu yarışı kazanması muhtemel ve şirketler yanlış tarafta olmak istemiyor.

Hindistan’ın en büyük rezervasyon platformlarından biri olan Easemytrip, Başbakan’a desteğini göstermek amacıyla Maldivler’e olan tüm uçuşları hızla iptal etti.

Aynı zamanda büyük bir uçuş ve otel sağlayıcısı olan Makemytrip web sitesi, Hint plajlarını tanıtmak için bir program başlattı.

Mesaj şu: Memleketimiz bu kadar güzelken neden Maldivler’e gidelim ki?

Hintli kullanıcılar şu anda sosyal ağları Maldivler’dekilerden daha iyi plajların resimleriyle dolduruyor.

Ancak bu görüntülerin tümü Hindistan’dan gelmiyor; plaj fotoğraflarının birçoğu Tayland’da çekildi.

Hindistan hükümeti Maldiv büyükelçisini çağırdı. Maldiv hükümeti, sosyal medyada Modi ile alay eden üç bakan yardımcısını görevden aldı.

Maldivler turizme bağımlı

Maldivler’in önde gelen turizm kuruluşları alarmı çalmaya başladı ve politikacıların açıklamaları için şimdiden özür diledi.

Maldivler Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada “Turizm üzerindeki potansiyel olumsuz etki, ekonomimiz için ciddi sonuçlar doğurabilecek ve birçok kişinin yaşamını ve refahını etkileyebilecek güce sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Maldivler’in gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık üçte ikisi turizmden elde ediliyor. 40 binden fazla ada sakini geçimini turizmden sağlıyor.

Kasım ayında yeni seçilen Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Muizzu şu anda Çin’i ziyaret ediyor.

Muizzu, selefinin aksine Hindistan’ın dostu değil ve Çin’e yakınlık arıyor. Seçim döneminde “Hindistan dışarı” söylemini de kullanan Muizzu Çinli turiztlerin yeniden bir numara olması için kampanya yürütüyor.

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