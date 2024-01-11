Nattokinaz fiyat bilgisi: Nasıl satın alınabilir?

Natto adı verilen fermente soya fasulyesinden doğal olarak üretilen bir enzim olan nattokinaz faydaları ile son yılların en popüler takviyelerinden. Peki nattokinaz fiyatı ne kadar?

Sağlığa faydalarıyla bilinen nattokinaz enzimi, tüketiciler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor.

Haşlanmış soya fasulyesini natto’ya dönüştüren fermantasyon işlemi sırasında Bacillus subtilis (Bacillus natto veya Bacillus subtilis natto olarak da bilinir) tarafından üretilir.

Benzer fibrinolitik enzimler, Kore’de chungkook-jang, Çin’de douchi, Tayland’da thua nao ve Endonezya’da tempeh dahil olmak üzere diğer geleneksel fermente gıdalarda da bulunur.

Soya fasulyesinin fermantasyonu yaygın bir geleneksel Asya ve Afrika mutfak uygulamasıdır.

Natto, en az 1000 yıldır tüketilen geleneksel bir Japon yemeğidir.

Genellikle pilavlı kahvaltı, kızarmış ekmek veya suşi olarak servis edilir; dondurma aroması olarak da mevcuttur.

Geleneksel olarak kalp rahatsızlıklarında, yorgunluğu gidermek için ve antiberiberi ajanı olarak kullanılmıştır.

1980’lerde gıda maddelerinin trombolitik özelliklerini araştıran araştırmacılar, nattokinaz enzimini natto’dan izole etti.

İlk ticari nattokinaz ürünü 1998 yılında Japonya’da pazarlandı.

Nattokinaz Türkiye Satışı Başladı

Delta Natürel firması Türkiye’de bir ilke daha imza attı ve Japon mucizesi Nattokinaz’ı NattoPro Max ismiyle satışa sundu.

Binlerce yıldır Uzakdoğu beslenme alışkanlıklarında kahvaltıda tüketilen bir gıda olan ve sağlığa destek olan Nattokinaz şimdi kapsül formunda kolay kullanımıyla sizlerle.

Delta Natürel tarafından satışa sunulan NattoPro Max’ın 1 kapsülünde 2000 fibrinolitik unit veya 100mg’a denk nattokinaz bulunuyor.

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından onayı olan TEK Nattokinaz olan NattoPro Max’ta NSK-SD hammaddesi kullanılıyor.

Vegan Society onaylı ürün, Japon Bio Science ﬁrmasının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, 60’a yakın klinik çalışması olan hayvan ve insan çalışmaları ile etkinlik, güvenliği kanıtlanmış ilk nattokinaz’dır.

Nattokinaz nasıl kullanılır?

Kullanım önerisi 18 yaş üstü kişilerde yemeklerden 2 saat sonra günde 1 kapsüldür.

Sağlık otoritelerinin önerdiği kesin bir doz yoktur. Ancak çalışmalarda 100 mg/gün dozları kullanılmaktadır.

Nattokinaz fiyat bilgisi

Delta Naturel, Fermente Soya Fasülyesi Ekstresinden Gelen Nattokinaz İçeren Takviye Edici Gıda olan NattoPro Max ürünü için tavsiye edilen perakende satış fiyatını 780 TL olarak belirledi.

Bir kutu NattoPro Max, 30 kapsül içeriyor.

Nattokinazın yan etkileri var mı?

Genel olarak nattokinaz güvenlidir ve hiçbir önemli yan etki olmaksızın iyi tolere edilir. Bu gözlem, yüzyıllardır tüketilen geleneksel bir Japon yemeği olan natto’nun yan etkilere neden olmamasıyla kanıtlanmaktadır.

Bir ürünü tedavi amaçlı kullanmayı planlıyorsanız doktorunuza veya sağlık uzmanınıza mutlaka danışın.

Dünya üzerinde gıda takviyeleriyle ilgili forumlara ve müşteri incelemeleri bölümlerine göz atıldığında tüketicilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir olumsuz etki veya toksisite bildirmediği görülüyor.

Öte yandan tansiyona, boyun ve omuzlardaki sertlik ve kas gerginliğine olan faydaları defalarca dile getirildi.

Bazı kullanıcılar, nattokinazın kanın akışkanlığını artırarak kan dolaşımı üzerindeki etkilerini, bu da kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu bildirdi.

Birçok kullanıcı 4 haftalık bir kullanımda nattokinaz tüketmenin kan pıhtısının çözülmesine yardımcı olduğunu bildirmiştir. Bu enzimin fibrinolitik özellikleri bilimsel literatürde çeşitli çalışmalara konu olmuştur.

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