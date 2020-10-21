Ford ve Volkswagen’den Kocaeli Müjdesi

Sabah gazetesinden Abbas Çakar’ın haberine göre, otomotiv sektörünün lider markalarından Ford ve Volkswagen’in ortak geliştireceği ticari araçlar Türkiye’de Kocaeli’de üretilecek.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı açıklamada dev yatırımın 800 milyon euro değerinde olduğunu belirterek “110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı. İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye’deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım” diye konuştu.

Ford ile Volkswagen arasında Ocak 2019’da varılan anlaşmaya göre ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirilecek.

2022’de yollarda olması beklenen araçların üretim yeri hakkında henüz firmalar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iki markanın yeni araçların üretim yeri olarak Kocaeli üzerinde anlaştığı öğrenildi.

Anlaşmaya göre Ford fabrikasının Yeniköy’deki fabrikası genişletilecek ve 110 dönümlük yeni tesis kurulacak. Mevcut fabrikadaki yıllık 320 bin araçlık kapasite 750 bine çıkacak.

İlave yatırımla birlikte en az 2 bin yeni istihdam ön görülüyor.