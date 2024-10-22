Galler’de tren kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Galler’in Llanbrynmair kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazası, bölgeyi şoka uğrattı. 23 Ekim 2024’te akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, iki tren henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Galler’de faciadan dönüldü

Yetkililer, kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi. Kurtarma ekipleri, yolcuları trenlerden tahliye ederek ilk yardım müdahalelerinde bulundu.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, trenler karşı karşıya gelmiş ve büyük bir çarpışma gerçekleşmişti. Kaza sırasında trenlerde bulunan yolcular büyük bir sarsıntı yaşadı ve olayın şiddeti nedeniyle trenlerde ciddi hasar meydana geldi. Yaralı yolcular, hızlı bir şekilde ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Galler polis ve demiryolu yetkilileri, kazanın sebebini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, çarpışmanın trenlerin hatasından veya teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Demiryolu yetkilileri, tren hatlarında ve sinyalizasyon sistemlerinde incelemeler yaparken, olay yerine getirilen uzman ekipler hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Görgü tanıkları ne dedi?

Kaza sırasında olay yerinde bulunan yolcular, çarpışmanın oldukça şiddetli olduğunu ve birçok kişinin koltuklardan fırladığını belirtti. Bir yolcu, “Bir anda büyük bir gürültü duyduk ve ardından tren sallanmaya başladı. Çarpışmanın şiddetiyle etraf bir anda karıştı” diyerek olayı anlattı.

Kazanın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı

Kazanın meydana geldiği bölge, tren ulaşımının yoğun olarak kullanıldığı hatlardan biri olarak biliniyor. Çarpışma sonrasında hatlar geçici olarak kapatıldı ve bölgeye alternatif ulaşım yolları sağlandı. Yolcuların güvenliği için tren seferleri durduruldu ve yerel demiryolu şirketi, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Kaza, İngiltere’de son dönemde meydana gelen en ciddi tren kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Demiryolu ulaşımı konusunda sıkı güvenlik önlemleri alınan Birleşik Krallık’ta, bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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