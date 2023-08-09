Rimini Gezi Rehberi: Gezilecek Yerler, Plajlar

Hem deniz, güneş ve kum hem de gece hayatı. Her ikisini sevenler İtalya’da Rimini’ye akın ediyor. Gezilecek yerler, en güzel plajlar ve daha fazlası Rimini Gezi Rehberi ile sizlerle.

İtalya’daki rüya şehri Rimini’yi hiç duydunuz mu? Güneş arayanlar ve tutkulu parti müdavimleri, hayatlarının tatili için İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki bu güneşin öptüğü noktaya akın ediyor.

Gündüz elinizde soğuk bir içecekle rüya gibi kumsalda uzanıp güneşlenmenin tam zamanı.

Güneş yavaş yavaş veda eder etmez parti başlar. Sayısız kulüp şehrin dört bir yanına yerleşmiş, sıcak ritimlerle misafirlerini ısıtıyor. Ancak benzersiz bir parti tatiline ek olarak, Rimini’de tonlarca başka şey görebilir ve deneyimleyebilirsiniz.

Oraya nasıl gidileceğini, görülecek nelerin olduğunu ve nerede kalınacağını Rimini gezi rehberi ile öğrenebilirsiniz..

Bavullarınızı toplayıp büyük bir beklentiyle yola çıkmadan önce, Rimini seyahatinizi nasıl organize edebileceğinizi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor belki de. Şehir, kuzeydoğu İtalya’da, doğrudan güzel Adriyatik kıyısında yer almaktadır.

Rimini’nin kendine ait bir havalimanı olsa da onun yerine Bologna’daki havalimanını daha çok tercih ediliyor.

Rimini’ye Ne Zaman Gidilir?

Rimini kuzeydoğu Adriyatik kıyısında, yani orta İtalya’dadır.

Rimini’de yaz ayları doğal olarak güneşli ve sıcakken, kış ayları şaşırtıcı derecede soğuk olabilir.

Rimini, İtalya’da bir plaj ve parti tatili için 1 numaralı destinasyon olduğundan, çoğu turist yaz aylarında buraya gelir. Haziran’dan Ağustos’a kadar olan aylar, yılın en sıcak ve en güneşli dönemi olduğu için Rimini için en iyi seyahat zamanı olarak kabul edilir.

Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığı 22 – 26 derece arasıdır.

Rimini Gezilecek Yerler Listesi / Piazza Cavour

Plaj tatilinizi biraz kültürle birleştirmek istiyorsanız bunu Rimini’de yapabilirsiniz. Örneğin, şehrin tarihi hakkında pek çok şey öğrenebileceğiniz yer kasaba meydanıdır.

Rimini’deki Piazza Cavour, ortaçağ şehir yaşamının merkeziydi.

Meydanda Papa Paul’ün büyük heykeli ve çam çeşmesi hemen gözünüze çarpacak. Meydanın çevresinde eski balıkçı pazarının taş tezgahlarını bulacaksınız. Geziye devam etmeden önce soluklanabileceğiniz tonlarca restoran ve bar var.

Augusto Köprüsü

Bu Roma köprüsü, ilk Roma İmparatoru Augustus tarafından yaptırılmış ve sonunda halefi Tiberius tarafından tamamlanmıştır.

Bu yüzden Ponte di Tiberio adı altında taş kemerli köprüyü bulabilirsiniz. Köprü MS 20’den beri var olmasına rağmen, bugün hala karayolu trafiğinde kullanılmaktadır.

Rimini Gezi Rehberi: Tempio Malatestiano

Rimini Gezi Rehberi içinde kaçırmamanız gereken bir diğer şey de Rimini Katedrali. Tempio Malatestiano Bazilikası, 13. yüzyılda Aziz Francis onuruna inşa edilmiştir.

Kilise, 2002 yılında Papa II. John Paul tarafından Küçük Bazilika ilan edildi. Bu fahri unvan öncelikle çevredeki bölge için büyük önem taşıyan kiliselere verilir. Katedrale giriş ücretsizdir ve tüm yıl boyunca açıktır.

Borgo San Giuliano

Ponte di Tiberio’dan çok uzak olmayan, parlak boyalı küçük evlerin sıralandığı taş döşeli sokakları olan renkli Borgo San Giuliano.

Bu eski balıkçı mahallesinin öne çıkan özelliği, bazı duvarları süsleyen boyalı sahneler ve tasarımlar.

Bunlardan birçoğu, Rimini’de doğup büyüyen Federico Fellini’nin filmlerine dayanmaktadır. Diğerleri balıkçıların hayatlarından sahneleri ve olayları tasvir ediyor.

Özellikle akşamları ve temmuz ortasındaki canlı festival sırasında dolaşmak için büyüleyici bir bölge.

Sismondo Kalesi

Sigismondo Pandolfo Malatesta tarafından 1400’lerde inşa edilen kalenin bugün sadece orta kısımları ayakta; başlangıçta kalın savunma duvarları ve bir hendekle çevriliydi.

Kale benzeri kalan iç kısım, çağdaş mahkeme sahneleri resimlerinde tasvir edildiği gibi çiniler, freskler ve duvar halılarıyla zengin bir şekilde dekore edilmiş Malatesta konutuydu.

Bunlardan birini Tempio Malatestiano’da görebilirsiniz.

Rimini Gece Hayatı

Muhtemelen bildiğiniz gibi, Rimini ülkenin mutlak parti başkentidir. Bu kadar geniş mekan seçenekleri arasında tek bir gece kulübüne karar vermenin kolay olmadığını söylemeye gerek yok.

Rimini Gezi Rehberimizdeki Gece Kulüpleri;

Carnaby Club – Rock, hip-hop, pop ve R&B sunan üç katlı şık gece kulübü; Ziyaretçiler çoğunlukla yabancı gençler

Coconuts – Rimini’deki en büyük gece kulüplerinden biri, Miami’deki Ocean Drive diskotek tarzına benzer

Bagno Tiki 26 – Latin müzikli şık plaj kulübü, Genellikle etkinlikler için mekan

Altromondo Studio – 1967’den beri fütüristik bir dekora sahip kulüp; Axwell ve Tiesto gibi dünyaca ünlü sanatçılar ve DJ’ler burada düzenli olarak performans sergiliyor.

Rimini Plajları

Rimini sahil şeridi, kuzeyden güneye uzanan 15 kilometrelik kumlu ve kumlu-çakıllı bölgedir. Toplamda 150 plaj bulunuyor.

Çoğu plaja toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilir.

1. Viserba

2. Viserbella

3. Rivabella

4. Rivazzurra

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