Esad: Erdoğan’ın Şartlarıyla Görüşmem

Sky News Arabia’ya konuşan Esad, Erdoğan’ın sunduğu şartları gündeme getirerek “Görüşme Erdoğan’ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez” dedi.

Bir süre önce yaptığı açıklamada “Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı. Şu anda Suriye’de Esed, maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız” diye konuşmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Esad ile Erdoğan görüşmesi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden tamamen geri çekilmesi şartına bağlı. Türkiye, Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkiler normalleşmez” demişti.

Erdoğan da en son “Şu anda Suriye’de Esed, maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz” sözleriyle Suriye’den çıkılmayacağını söylemişti.

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