Toskana’nın inişli çıkışlı tepelerinden başkent Roma’nın zengin tarihine ve güney adalarının eşsiz güzellikteki kumsallarına kadar, İtalya her türden tatilci için bir cennet. / İtalya’nın En Güzel Şehirleri: Top 10

Aşağıda size İtalya’nın en güzel 10 şehrini detaylı olarak sunuyoruz.

1. Roma

Dünyada muhtemelen İtalya’nın başkenti Roma kadar tarihi ve kültürüyle yakından bağlantılı başka bir şehir yoktur. Buraya gelenleri ünlü Kolezyum, Sistine Şapeli, St. Aziz Petrus Bazilikası, Panteon veya Vatikan Şehri gibi onlarca cazibe merkezi bekliyor.

Ancak sadece binalar ve onların tarihi ilham vermekle kalmaz, Roma aynı zamanda şehirdeki sayısız müze, galeri ve tiyatronun ötesinde birçok modern sanat ve kültür kurumu da sunuyor.

2. Milano: İtalya’nın En Güzel Şehirleri

Kuzey İtalya’daki Milano en çok bir şeyle tanınır: dünyaca ünlü moda sahnesi. Moda haftasına ve birçok ünlü moda tasarımcısına ev sahipliği yapan bu şehirde her şey stil ve en son trendlerle ilgili. Milano’nun tarihi mekanlar açısından da fazlasıyla sunabileceği var. Burada şehrin katedrali, Sforza Kalesi, Milano Roma kalıntılarının bir parçası olan San Lorenzo sütunları veya Basilica di Sant’Ambrogio gibi ünlü binaları görebilirsiniz. Bir de tabii ki Milano’nun hem yerli halkı hem de turistleri büyüleyen harika parkları ve yeşil alanları var.

3. Venedik

Su şehri Venedik sadece İtalya’nın değil Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri. Venedik gondollarında romantik bir yolculukla ya da sahilde yürüyüşle gezebileceğiniz, dolambaçlı, dar sokaklarında, hiçbir arabanın rahatsız etmediği, yüzlerce küçük sanat dükkânına, galeriye, müzeye, tiyatroya, kitapçıya ve şirin kafe ve restoranlara sahip şehir büyüleyici.

Venedik’i bir kez ziyaret ettikten sonra, muhtemelen kendinizi onun büyüsünden asla koparamayacaksınız. Lagün şehrini ziyaret etmek, özellikle sokakların kostümlü insanlarla dolu olduğu Şubat veya Mart aylarındaki Venedik Karnavalı sırasında daha güzeldir.

Burano Adası: Venedik’in Gökkuşağı

4. Floransa

Sanat ve mimari. İtalya’nın en güzel şehirleri listesindeki Floransa’yı en güzel tanımlayan iki kelime. Toskana’nın başkenti Floransa. Orta Çağ’da önemli bir ticaret merkezi olan Floransa, zaten Avrupa’nın en zengin şehirlerinden biriydi ve bu nedenle sadece sanat meraklılarını değil, aynı zamanda eserleri bugün hala şehirle yakından bağlantılı olan sanatçıları da cezbetti.

Burada diğerlerinin yanı sıra Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Botticelli’nin eserlerine hayran kalabilirsiniz. Görülmesi gereken bir diğer cazibe merkezi, şehrin evlerinin üzerinde yükselen ve neredeyse tüm Floransa’dan görülebilen pişmiş toprak kubbesiyle şehrin muhteşem katedrali Duomo’dur.

5. Pisa

Pisa denilince akla ister istemez Pisa Kulesi geliyor. Ancak Toskana şehrinin bu ikonik bina dışında sunabileceği çok şey var. Örneğin, Eğik Pisa Kulesi hiç de izole bir bina değil, aslında şehrin muhteşem katedralinin çan kulesidir; beyaz cephesi ve eğimli bir uzantı olmaksızın katlar halinde düzenlenmiş kemerleri ile büyüler.

Pisa’nın kendi merkezinde ise geleneksel İtalyan mutfağının tadını çıkarabileceğiniz ve mutfak deneyimlerinin tadını çıkarabileceğiniz atmosferik restoranlar sizi bekliyor ve muhteşem plajları ile Floransa ve Toskana kıyılarına da Pisa’dan kısa sürede ulaşılabilir.

6. Napoli/ İtalya’nın En Güzel Şehirleri

Arka planda hayranlık uyandıran Vezüv Yanardağı’nın yer aldığı Napoli, tüm İtalya’daki en gerçek dışı manzaralardan bazılarını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine bol miktarda kültürel macera ve zamanda geriye, İtalya’nın geçmişine seyahat etme fırsatı sunuyor.

Şehrin en önemli turistik yerlerinden bazıları; Napoli Kraliyet Sarayı, doğrudan deniz üzerinde bulunan Castel dell’Ovo veya körfeze bakan Castel Nuovo – ve tabii ki Pompeii antik kenti.

Napoli Gezi Rehberi: Gezilecek Yerler, Tatil İpuçları, Seyahat Notları

7.Palermo

İtalya’nın güneyine, pastoral manzaraları ile günlük hayattan birkaç günlüğüne kaçmak için doğru yer olan fevkalade güzel Sicilya adasına gidiyoruz. Adanın başkenti Palermo, adanın kuzeybatısında yer alır ve hem Sicilya gezileri için ideal bir başlangıç ​​noktasıdır hem de ilgi çekici yerler ve iş fırsatlarıyla doludur. Palazzo dei Normani’ye, şehrin katedraline ya da figürlerle süslü binalarıyla Quattro Canti meydanına (genellikle Piazza Vigliena olarak da anılır) mutlaka bir göz atmalısınız.

8. Verona

Romeo ve Juliet’in sonsuz aşka yemin edip birlikte öldükleri şehir Verona – kurgu olsun ya da olmasın, Juliet’inkine ilham verdiği söylenen balkon da dahil olmak üzere Verona’nın her yerinde Shakespeare’in ünlü aşıklarına göndermeler bulunabilir.

Edebiyatla gerçekten ilgilenmeyenler, burada birçok başka şeyden de ilham alabilirler – örneğin Castelvecchio, kemerli Verona Arenası gibi turistik yerlere bir gezi veya sadece Adige Nehri’nin pitoresk kıyılarında bir yürüyüş.

Garda Gölü’ne Verona’dan da kolayca ulaşılabilir ve sadece tekne gezintisi, yüzme veya sahilde dinlenmek için harika saatler için değil, aynı zamanda hevesli hobi fotoğrafçıları için de mükemmel bir motif olarak idealdir.

9. Lecce / İtalya’nın En Güzel Şehirleri

İtalya, zengin tarihi ve güzel mimarisiyle bilinir ve Puglia’daki güney İtalya şehri Lecce de hayal kırıklığına uğratmaz: Yamaca inşa edilmiş ve muhteşem Basilica di Santa Croce tarafından göz ardı edilen atmosferik yer, en çok Barok mimarisiyle tanınır.

Kaldığınız süre boyunca, kesinlikle yeraltı Museo Faggiano’ya bir gezi yapmalısınız, ancak aynı zamanda güzel Piazza del Duomo’daki Roma Amfitiyatrosu veya Lecce Katedrali gibi yer üstü anıtlara hayran kalacaksınız.

10. Bolonya

Güney İtalya’dan kuzeye, pişmiş toprak renkli Bologna şehrine gidin. Basilica di San Petronio, Madonna di San Luca Kutsal Alanı veya Palazzo d’Accursio gibi Orta Çağ ve Rönesans’tan ilginç tarihi binalarıyla başlayarak, şehirde görülmeye değer birçok müzeye, lezzetli Makarnası ve ünlü Bolonez sosuyla tanınan yöresel yemekler, burada bir tatile sığdırabileceğinizden çok daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Gezmeye doyduğunuzda, Bologna şehir merkezinde rahatlatıcı yürüyüşler yapabilir, Neptün Çeşmesi’ni geçebilir, birçok sanat mağazasında ve butikte alışveriş yapabilirsiniz.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

