RTÜK’ten Spotify Açıklaması Geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada mevzuat gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify’ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığı ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığı kaydedildi.

RTÜK Spotify açıklaması şöyle devam etti:

“Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.”

Üst Kurul, pazartesi günü yaptığı açıklamada internet ortamında yayın lisansı olmadan hizmet verdiğini tespit ettiği, aralarında Spotify ve FOXplay’in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdığını duyurmuştu.