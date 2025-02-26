THY Aile İndirim kampanyası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Kampanya kapsamında, Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere özel %15 indirim sunacak.

THY Aile İndirim Fırsatı: Aileler İçin Daha Ekonomik Uçuşlar Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Hava Yolları’nın (THY) başlattığı Aile İndirim kampanyasını bizzat açıkladı. Yapılan duyuruya göre, aynı soyadı taşıyan en az üç, en fazla dokuz yolcu, 2025 yılı sonuna kadar THY’nin iç hat ve dış hat uçuşlarında %15 indirimli bilet satın alabilecek.

Bakan, açıklamasında THY Aile İndirim kampanyasının ailelerin daha ekonomik koşullarda seyahat edebilmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, kampanyanın Türkiye’de havayolu ulaşımını teşvik etme hedefiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

İndirim Nasıl Uygulanacak?

• Kimler Faydalanabilir? Aynı soyadı taşıyan en az üç, en fazla dokuz yolcu.

• Hangi Uçuşlarda Geçerli? THY’nin tüm iç hat ve dış hat uçuşları.

• Nasıl Kullanılır? Bilet satın alırken aynı rezervasyon kodu altında işlem yapılması gerekiyor.

Bakan, kampanyanın ülke genelinde büyük ilgi görmesini beklediklerini ve ailelerin uygun fiyatlarla seyahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. THY Aile İndirim kampanyası hakkında daha fazla bilgiye THY’nin resmi web sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilecek.