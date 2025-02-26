Ümit Özdağ anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonar Araştırma’nın gerçekleştirdiği ankete göre CHP %32,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %30,2 ile ikinci sırada bulunuyor. Anketin en dikkat çekici noktalarından biri Zafer Partisi’nin %7,1 seviyesine ulaşması ve milliyetçi seçmenden aldığı destekle dikkat çekmesi oldu.

Ümit Özdağ Anket Sonuçlarını Paylaştı Partilerin Güncel Oy Oranları

• CHP: %32,3

• AK Parti: %30,2

• DEM Parti: %9,3

• MHP: %8,3

• Zafer Partisi: %7,1

• İYİ Parti: %6,0

• Yeniden Refah Partisi: %5,4

• Diğer: %1,5

Bu veriler, özellikle milliyetçi partiler arasında yeni bir dengelenme sürecinin yaşandığını gösteriyor.

İYİ Parti ve Zafer Partisi İttifak Senaryosu Gündemde mi?

Ümit Özdağ anket sonuçları sonrası, Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin toplamda %13,1 seviyesine ulaştığı görülüyor. Milliyetçi partilerin bu oy oranıyla nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde önemli bir konu olacak.

Eğer olası bir İYİ Parti – Zafer Partisi ittifakı senaryosu gerçekleşirse:

• İki parti birleşerek milliyetçi seçmenin en güçlü adresi haline gelebilir.

• MHP’nin Cumhur İttifakı içindeki rolü ve etkisi değişebilir.

• Milliyetçi blok, seçimlerin ikinci tur dengeleri açısından belirleyici hale gelebilir.

• Muhalefet içinde yeni bir milliyetçi merkez oluşabilir.

Bu anket sonuçları, milliyetçi partiler arasındaki rekabetin arttığını ve seçmen dinamiklerinin değişebileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin alacağı pozisyon ve ittifak ihtimalleri, Türkiye’de 2028 seçimlerine giden yolda kritik bir faktör olmaya devam edecek.