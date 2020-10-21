Türk Hava Yolları Yeni Seferlere Başlıyor: İşte Kasım Uçuş Planı

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği 11 Haziran’dan itibaren yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan THY kasım ayı uçuş planını açıkladı.

Kasım ayı planında bazı ülkelere seferler yeniden başlarken mevcut seferlerde ise uçuş sayıları artırılacak.

THY internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kasım ayında şu seferlerin yapılması planlanıyor;

Aşkabat – Türkmenistan

Hourai, Konstandin ve Vahran – Cezayir

Bogota – Kolombiya

Damman ve Riyat – Suudi Arabistan

Mumbai ve Delhi – Hindistan

Süleymaniye ve Basra – Irak

İsfahan – İran

Buenos Aires – Arjantin

Dubai – BAE

Krasnodar – Rusya

Marakeş – Fas

Selanik – Yunanistan

Ulanbator – Moğolistan

Zanzibar – Tanzanya