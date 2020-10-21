Seyahat
Türk Hava Yolları Yeni Seferlere Başlıyor: İşte Kasım Uçuş Planı
Koronavirüs salgını sürecinde birçok uçuşu askıya alan Türk Hava Yolları (THY) Kasım ayı uçuş planını açıkladı. Hindistan, Zanzibar, Kolombiya, Arjantin gibi ülkelere uçuşlar yeniden başlıyor.
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği 11 Haziran’dan itibaren yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan THY kasım ayı uçuş planını açıkladı.
Kasım ayı planında bazı ülkelere seferler yeniden başlarken mevcut seferlerde ise uçuş sayıları artırılacak.
THY internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kasım ayında şu seferlerin yapılması planlanıyor;
Aşkabat – Türkmenistan
Hourai, Konstandin ve Vahran – Cezayir
Bogota – Kolombiya
Damman ve Riyat – Suudi Arabistan
Mumbai ve Delhi – Hindistan
Süleymaniye ve Basra – Irak
İsfahan – İran
Buenos Aires – Arjantin
Dubai – BAE
Krasnodar – Rusya
Marakeş – Fas
Selanik – Yunanistan
Ulanbator – Moğolistan
Zanzibar – Tanzanya