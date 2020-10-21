Erdoğan’ın Maaşına 6 Bin 750 Lira Zam

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı, 88 bin TL olarak belirlendi.

Meclise sunulan 2021 bütçesine göre Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL oldu. 2021 bütçesinde Cumhurbaşkanına ayrılan ödenek, 1 milyon 56 bin olarak öngörüldü. Buna göre AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı 88 bin TL olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin TL’ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan’ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor” ifadelerini kullandı.