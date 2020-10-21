6. Hafta Hakemleri Açıklandı: Dev Maça Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayacak. Dev mücadeleyi Cüneyt Çakır idare edecek.

6. hafta Cuma günü Kasımpaşa – Göztepe maçıyla başlayacak. Mücadelenin hakemi Burak Şeker.

Cumartesi günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar günü ise Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında Halis Özkahya, Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük mücadelesinde Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Pazartesi günü Alper Ulusoy’un yöneteceği Yukatel Denizlispor-Beşiktaş, Yaşar Kemal Uğurlu’nun idare edeceği Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla 6. hafta mücadelesi sona erecek.