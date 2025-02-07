Behzat Ç. severlere müjde Türk televizyon tarihinin efsanevi yapımlarından biri olan Behzat Ç., izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı dizi, dürüst ve kişisel sorunlarla boğuşan bir polis memurunun hikâyesini anlatırken, cesur politik göndermeleriyle de dikkat çekmişti.

İlk olarak 2010 yılında yayınlanan Behzat Ç., kaliteli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Dizi, 2013 ‘yılında Star tv ve ekranlara veda etti. Yoğun talep üzerine dördüncü sezonuyla BluTV’de yeniden ekrana dönmüş, ardından Behzat Ç.: Çekiç ve Gül adıyla devam etmişti. Ancak beşinci sezon, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in spin-off dizisi nedeniyle ertelenmiş sonrasında çekilmişti.

Dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler sürerken, 2024 yerel seçimlerinde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçilmesi, dizinin tamamen sona ereceği yönünde iddiaları gündeme getirdi. Ancak Beşikçioğlu, bu söylentileri yalanlayarak dizinin devam edeceğini açıkladı ve hayranlarını rahatlattı.

Yeni sezon çekimlerinin 8 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da başlayacağı duyuruldu. Beşikçioğlu’nun belediye başkanlığı görevine rağmen, çekimlerin mesai saatleri dışında gerçekleştirileceği belirtildi. Yeni sezonun 2025 yazında BluTV’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Bu Yeni Sezon, Çekiç ve Gül Serisinin Üçüncü Sezonu Olacak

Evet, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adlı dizi, ilk sezonuyla 6 Aralık 2022’de BluTV’de izleyiciyle buluştu. Dizinin ikinci sezonu ise 7 Aralık 2023’te yayınlandı. Şu anda, bu serinin üçüncü sezonu (genel olarak Behzat Ç. dizisinin altıncı sezonu) için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak, çekimlerin 8 Şubat 2025’te Ankara’da başlayacağı ve yeni sezonun 2025 yazında BluTV’de izleyiciyle buluşmasının planlandığı belirtiliyor.

Esra Savcı Karakteri Geri Dönüyor!

Dizinin hayranlarını en çok şaşırtan ve heyecanlandıran gelişmelerden biri de Esra Savcı karakterinin geri dönecek olması oldu. Daha önce dizide öldüğü görülen karakterin nasıl geri döneceği merak konusu. Yapımcılar, karakterin dönüşüyle ilgili herhangi bir detay paylaşmazken, bu durumun bir flashback sahnesi mi yoksa farklı bir anlatı tekniğiyle mi gerçekleşeceği bilinmiyor. Ancak bu haber, özellikle Behzat Ç.’nin geçmişiyle güçlü bağları olan izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Dizinin yeni sezonu, geçmişte olduğu gibi yine gerilim dolu olay örgüsü, güçlü diyalogları ve sert polisiye atmosferin yanı sıra eğlenceli diyaloglarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Behzat Ç. hayranları, bu efsanevi dizinin yeni sezonunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.