Güney Kore istihbaratı: Kuzey Koreli askerler ocak ortasından beri cephede görünmüyor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askerlerin ağır kayıplar yaşaması nedeniyle cepheden çekildiğini bildirdi. Pyongyang yönetimi sessizliğini korurken, istihbarat raporları, Kuzey Koreli askerlerin Ocak ayının ortasından itibaren çatışmalarda yer almadığını gösteriyor.

Kuzey Kore’nin Savaştaki Rolü

Kuzey Kore, 2024’ün sonlarında yaklaşık 11.000 askerini Rusya’nın Kursk bölgesine gönderdi. Bu hamle, Kim Jong-un ve Vladimir Putin arasında imzalanan savunma anlaşmasının bir parçası olarak değerlendiriliyordu. Kuzey Kore’nin bu savaşta yer almasının, Rusya’dan gelişmiş uydu teknolojisi elde etmek ve dış kaynak geliri sağlamak için yapıldığı belirtilmişti.

Ancak cephede tecrübesiz olan Kuzey Koreli askerler, Ukrayna’nın insansız hava araçları ve sürpriz saldırıları karşısında büyük kayıplar verdi. Güney Koreli istihbarat yetkililerine göre, yaklaşık 300 Kuzey Kore askeri öldü, 2.700’den fazlası ise yaralandı.

Askerler Eğitimsiz ve Hazırlıksızdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ocak ayında paylaştığı bir video ile iki Kuzey Koreli esirin görüntülerini yayınladı. Esirlerden biri, komutanlarının kendisine “askeri eğitim” için gönderildiğini söylediğini belirtti. Bu da Kuzey Koreli askerlerin savaşa tamamen hazırlıksız yakalandığını gösteriyor.

İstihbarat raporlarında, ölen Kuzey Koreli askerlerin üzerinde intihar etmeleri gerektiğini belirten emir notlarının bulunduğu iddia ediliyor. Bu, Pyongyang yönetiminin askerlerin esir düşmesini kabul etmediğini ve onların hayatta kalma şanslarını bile göz ardı ettiğini düşündürüyor.

Rusya ile İş Birliği Devam Edecek mi?

Moskova, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’daki savaştan çekildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Güney Kore İstihbarat Servisi, ağır kayıpların Pyongyang’ın birliklerini geri çekme kararında etkili olduğunu belirtiyor.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Seth Jones, Kuzey Koreli birliklerin kayıplarının %50’ye kadar ulaşmış olabileceğini ifade etti.

Buna rağmen, askeri uzmanlar Kuzey Kore’nin Rusya ile olan ittifakını terk etmeyeceğini, aksine farklı şekillerde destek vermeye devam edebileceğini düşünüyor. Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat, top mermisi ve silah tedarik ettiği biliniyor. Pyongyang yönetiminin, Rusya’dan alacağı teknolojik yardımlar karşılığında askeri desteğini farklı bir formatta sürdürebileceği öngörülüyor.

Pyongyang Sessizliğini Koruyor

Kuzey Kore, savaşta askerlerinin yer aldığına dair resmi bir açıklama yapmazken, Vladimir Putin daha önce bu iddiaları yalanlamamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong-gyu ise asker gönderme iddialarını reddetmişti.

Ancak Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliği, uluslararası arenada dikkatle takip ediliyor. Güney Kore ve ABD, Pyongyang yönetiminin Rusya’ya silah sevkiyatını artırabileceğinden endişe duyuyor.

National Türk öneriyor: Güney Kore’de Gece Hayatı