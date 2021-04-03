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Kaliteli içerikleriyle dikkat çeken BluTV, özgün yapımlarıyla da takdir topluyor. BluTV’de kısa bir süre sonra Yeşilçam isimli dizi yayımlanacak. Peki, Yeşilçam’ın fragmanı yayımlandı mı?

BluTv Yeşilcam dizisi fragmanı izle

Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan Yeşilçam dizisi, BluTV’de 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Dizide başrolleri Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci paylaşıyor. Dizinin fragmanı yayımlandı.

Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?

Çağatay Ulusoy (Semih)

Afra Saraçoğlu (Tülin)

Selin Şekerci (Mine)

Ayta Sözeri (Kuvvet)

Güngör Bayrak (Belkis)

Nilüfer Açıkalın (Adviye)

Bora Akkaş (Hakan)

Özgür Çevik (İzzet)

Yetkin Dikinciler (Reha)

Altan Erkekli

Selin Kahraman (Aysel)

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