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BluTv Yeşilcam dizisi fragmanı izle
İnternet televizyonu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan BluTV, yepyeni bir diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki, Yeşilçam dizisi ilk bölüm nasıl izlenir?
Kaliteli içerikleriyle dikkat çeken BluTV, özgün yapımlarıyla da takdir topluyor. BluTV’de kısa bir süre sonra Yeşilçam isimli dizi yayımlanacak. Peki, Yeşilçam’ın fragmanı yayımlandı mı?
BluTv Yeşilcam dizisi fragmanı izle
Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan Yeşilçam dizisi, BluTV’de 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Dizide başrolleri Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci paylaşıyor. Dizinin fragmanı yayımlandı.
Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?
Çağatay Ulusoy (Semih)
Afra Saraçoğlu (Tülin)
Selin Şekerci (Mine)
Ayta Sözeri (Kuvvet)
Güngör Bayrak (Belkis)
Nilüfer Açıkalın (Adviye)
Bora Akkaş (Hakan)
Özgür Çevik (İzzet)
Yetkin Dikinciler (Reha)
Altan Erkekli
Selin Kahraman (Aysel)
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