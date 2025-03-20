Jenna Ortega Demir Adam İtirafı

Jenna Ortega Demir Adam 3’teki Rolü Hakkında Konuştu: “Adımı Bile Kullanmadılar”

Jenna Ortega, Marvel Sinematik Evreni’nde yer aldığı Iron Man 3 filmindeki deneyimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortega, filmde yer almasına rağmen sahnelerinin büyük bir kısmının kesildiğini ve karakterinin adının bile kullanılmadığını belirtti.

Ortega, 2013 yapımı Iron Man 3 filminde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Rodriguez’in kızını canlandırdı. Filmde, bacağını kaybetmiş bir çocuk olarak görülen karakteri, Başkan Yardımcısı’nın Extremis programına olan ilgisini motive eden önemli bir unsur olarak kurgulanmıştı. Ancak Ortega’nın sahnelerinin büyük kısmı diyalogsuz bırakıldı ve filmde adı hiç geçmedi.

Netflix’in fenomen dizisi Wednesday ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Jenna Ortega, geçtiğimiz günlerde Paul Rudd ile birlikte rol aldığı Death of a Unicorn filminin tanıtımı sırasında Marvel’daki geçmişine dair açıklamalarda bulundu. Jenna Ortega, kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Onlar benim adımı bile kullanmadılar. Bunu sayıyorum ve sonra devam ediyorum.”

Bu açıklama, Ortega hayranları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Kimi hayranlar, genç yaşta böyle büyük bir projede yer almanın önemli bir fırsat olduğunu savunurken, bazıları Marvel’ın genç yetenekleri yeterince değerlendirmediğini dile getirdi.

Bugün Hollywood’un en çok aranan isimlerinden biri olan Jenna Ortega, You, The Fallout, Scream ve özellikle Wednesday dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ortega, Wednesday dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğünü ve yeni sezonda hayranlarını sürprizlerin beklediğini ifade etti.

Ortega’nın Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönüp dönmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak genç yıldızın, kariyerini büyük projelerle şekillendirmeye devam ettiği kesin. Ortega hayranları ise gelecekte onu tekrar bir süper kahraman filminde görme ihtimalini heyecanla bekliyor.