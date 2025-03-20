A Milli Takım Macaristan’ı 3-1 mağlup etti.

A Milli takım UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmek adına rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaştığı Macaristan’ı sahasında 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmek adına rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Rakibimiz Macaristan’ın golünü ise 25. dakikada Andras Schafer kaydetti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan müsabakayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF ve Macaristan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tribünden takip etti.

A Milli Takım, eşleşmenin rövanşında rakibiyle 23 Mart 2025 Pazar günü TSİ 20.00’de Macaristan‘ın başkenti Budapeşte’deki Puskss Aréna’da karşılaşacak. Eşleşmenin galibi, UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Rakibimizin maçtaki tek golü ise 25. dakikada Andras Schafer’dan geldi.

Türkiye Macaristan Maçından Önemli Dakikalar

9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın’ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.

13. dakikada Kerkez’in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy’ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır’ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla’ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer’e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez’in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla’nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür’ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın’ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci’ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla’nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth’un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Türkiye: 3 – Macaristan: 1

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Dk. 27 Mert Müldür), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Oğuz Aydın (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 72 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Can Uzun), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Deniz Gül).

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Marton Dardai, Bolla (Dk. 90+2 Osvath), Nikitscher (Dk. 90+2 Gazdag), Schafer (Dk. 46 Kata), Nagy (Dk. 78 Csoboth), Szoboszlai, Kerkez, Varga (Dk. 70 Szabo)

Goller: Dk. 9 Orkun Kökçü, Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 25 Schafer (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 19 Schafer, Dk. 64 Nagy, Dk. 77 Kata (Macaristan), Dk. 41 Orkun Kökçü (Türkiye)

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YILLAR SONRA İLKİ YAŞADIK

Macaristan’ı rahat bir yenen Türkiye, rakibini Eylül 2007’den (3-0 | Euro 2008 elemeleri) bu yana ilk kez mağlup etti.

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Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) ikinci yabancı teknik direktör oldu. İlk sırada ise 6 maç ile Guus Hiddink yer alıyor.