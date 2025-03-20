İBB soruşturmasında yeni gelişme: 200’ün üzerinde usulsüz ihale tespit edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda yeni detaylar ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 87 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, belediye tarafından gerçekleştirilen 200’den fazla ihalenin usulsüz olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ederken, bazı isimlerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istedikleri öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu Çifte İfade Verecek

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki ayrı birimde ifade vereceği belirtildi. İlk olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verecek olan İmamoğlu, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez sorgulanacak.

İBB’ye yönelik soruşturmalar derinleşirken, usulsüz ihale ve terörle bağlantılı suçlamalara ilişkin elde edilen yeni bulguların ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.