Pulp Fiction Efsanesi Tekrar Beyaz Perdede

Pulp Fiction 30. Yılında Yeniden Vizyona Giriyor!

Pulp Fiction 30 yıldan uzun bir süre sonra tekrar vizyonda. Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı kült film vizyona girişinin 30. yıl dönümü kapsamında 25 Nisan 2025’te sinemalarda yeniden gösterime girecek. Sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan film, bu özel gösterimle hem eski hayranlarına nostaljik bir deneyim sunacak hem de yeni nesil sinemaseverlere beyazperdede izleme fırsatı verecek.

Pulp Fiction: Tarantino Sinemasının Simgesi

Pulp Fiction, Tarantino’nun imzası haline gelen parçalı anlatım yapısıyla sinemada devrim yaratan filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Uyuşturucu satıcıları, tetikçiler, gangsterler ve sıradan insanların hikâyelerini kesişen zaman dilimleri içinde anlatan film, izleyiciyi sürükleyici bir dünyaya davet ediyor.

Filmin başrollerinde John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Harvey Keitel ve Tim Roth gibi ünlü isimler yer alıyor. Usta işi diyalogları, unutulmaz sahneleri ve popüler kültüre kazandırdığı ikonik anlarla Pulp Fiction, sinema tarihindeki yerini koruyor.

30. Yıl Gösteriminde Neler Var?

Filmin 4K restorasyonlu versiyonunun sinemalarda gösterileceği belirtilirken, bu özel gösterime daha önce yayımlanmamış kamera arkası görüntüleri ve Tarantino’nun film hakkında yaptığı açıklamaların eşlik edebileceği konuşuluyor.

Filmin yeniden vizyona girmesiyle birlikte koleksiyoncular ve hayranlar için özel basım Blu-ray ve koleksiyon ürünlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Neden İzlenmeli?

(Sorunun Yanıtı İçin İzle )



• Sinemada anlatı tekniklerini değiştiren bir başyapıt

• Unutulmaz diyalogları ve kült sahneleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip

• John Travolta ve Uma Thurman’ın ikonik dans sahnesi gibi klasikleşmiş anlar içeriyor

• Tarantino’nun kendine has yönetmenlik tarzını deneyimlemek için büyük bir fırsat

Fragman ;

