Russell Crowe Roma ziyaretinde “Roma’nın Dünya Büyükelçisi” oldu

Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve Yeni Zelandalı yönetmen Russell Crowe, İtalya’nın başkenti ‘Roma’nın elçisi’ oldu.

Russell Crowe Roberto Gualtieri tarafından onurlandırıldı

2000 yılındaki Gladiatore’nin yıldız oyuncusu, Campidoglio‘da Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından kabul edildi ve ödüllendirildi.

Russell Crowe Film Festivali’ne katılmak için geldiği başkentte: “Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman hayran kaldım. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım.”dedi

Bir Roma hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen Gladyatör filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Crowe’u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.

Roma Belediye Başkanı Russell Crowe’na tören düzenledi

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu’nda düzenlenen törenle Crowe’a ‘Roma’nın elçisi’ unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.

Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe’a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

Gualtieri, Crowe’un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma‘nın simgesi Colleseo’yuma ‘Ofisim’ diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak “Onu ofisinde karşıladım” diyerek espri yaptı.

Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.

Crowe, ayrıca Roma Film Festivali’nde yönetmenliğini üstlendiği Poker Face filminin tanıtımını da yapacak.

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