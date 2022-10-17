Ukrayna Savaşı: Kiev yine kamikaze İHA’larla saldırıya uğradı

Kiev’de bu sabah en az beş patlama duyuldu. Bir cumhurbaşkanlığı danışmanı saldırıların Rusya tarafından gönderilen “kamizake insansız hava araçları” ile yapıldığını ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin ofisinin başkanı Andriy Yermak, “Bu onların çaresizliğini gösteriyor” dedi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Shevchenkivskiy bölgesindeki konut binalarının hasar gördüğünü söyledi.

Bir hafta önce başkent, ülke çapında 19 kişinin ölümüne neden olan saldırıların bir parçası olarak yoğun olarak saldırıya uğramıştı. Bu sabahki saldırılar dronlarla yapıldı. Uçaksavar bataryaları İHA’ları vurmaya çalışırken, Kiev’de çok sayıda silah sesi de duyuldu.

Yerel saatle 06:30’da başlayan en az 5 patlama meydana geldi. Patlamaların ikisinin şehir merkezine yakın olduğu bildirilirken sirenler ve araba alarmları tüm bölgede duyuldu.

Belediye başkanının ofisi, konut ve konut dışı binaların vurulduğunu söyledi. Demiryolu yetkilileri, Kiev’in ana istasyonunun yakınında patlamalar görüldüğünü söylediler.

Telegram hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Klitschko, geçen hafta çok sayıda saldırı alan Shevchenkivskiy semtinde yine patlamalar olduğunu bildirdi. Kurtarma ekiplerinin yangının çıktığı bölgede olduğunu ve sakinlere hava saldırısı sığınaklarında kalmaları çağrısında bulundu.

Ancak uyarılara rağmen sokaklar ıssız olmaktan çok uzak. Birinci ve ikinci hava saldırıları arasında, pek çok insan Pazartesi sabahı işlerini yapıyor gibiydi.

Şehrin birçok yerinde yangınlar ve yoğun dumanlar var. Ölü veya yaralılar hakkında resmi bir bilgi yok. Kiev’in ana tren istasyonunun yakınında bir nokta vuruldu. Polis, halkı bir an önce hava saldırısı sığınaklarına gitmeye çağırdı.

Kamikaze İHA nedir?

Hedefi vurduktan sonra yok edilen, mühimmat olarak kullanılan küçük hava silahları.

Füze attıktan sonra karargaha dönmesi gereken diğer insansız hava araçlarının aksine, kamikaze dronları tek kullanımlıktır. Adı, İkinci Dünya Savaşı’nda intihar görevlerinde uçaklarını düşürmeye gönüllü olan Japon pilotlardan geliyor. Başkan Zelensky daha önce Rusya’yı İran yapımı insansız hava araçlarını kullanmakla suçlamıştı. İran, Rusya’nın yorum yapmamasına karşın, bu iddiaları yalanladı.

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