Xi Jinping: “Tarih, büyük Çin ulusunun yeniden birleşmesini ve gençleşmesini hazırlıyor”

Xi Jinping Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nde Tayvan’ı Çin’in anakarasıyla yeniden birleştirme sözü verdi,

Beş yıllık Çin siyasi döngüsündeki en önemli toplantının, Xi’ye Çin’i yöneten beş yıllık bir dönem daha vermesi ve Mao Zedong’dan bu yana en güçlü lider konumunu pekiştirmesi bekleniyor .

Çin cumhurbaşkanının yaklaşık iki saat süren delegelere hitabı, ülke için planlarına opak bir bakış sundu. Artan sosyal kontrol, bölgesel saldırganlık ve batı ile rekabet ile karakterize edilen Xi’nin liderliğindeki Çin’in istikametinin muhtemelen devam edeceğini gösterdi .

Çin lideri Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nin ilk gününde ayrılıkçı hareketlere karşı güç kullanma seçeneğinin planları dahilide olduğunu söylemekten kaçınmadı.

Ülkenin son beş yılda küresel etkisini artırdığını ve Tayvan ile ilgili anlaşmazlığa yabancı müdahaleye karşı uyarıda bulunduğunu söyledi. Herhangi bir ülkenin adını vermedi, ancak konunun ABD olduğu ve artan bir gerilimin varlığı anlaşılıyor.

Pek çok Tayvanlı, Hong Kong’daki baskıyı, Pekin’in yönetimi altına girmeleri durumunda korkunç bir geleceğin uyarısı olarak görüyor. Çin’in komünistleri uzun zamandır – ÇKP’nin Çin’in bir eyaleti olduğunu iddia ettiği – Tayvan’ın anakara ile “yeniden birleştirilmesi” gerektiğine inanıyorlar ve bu, Çin’in “ulusal gençleşmesi” için Xi’nin planının merkezinde yer alıyor.

Xi Jinping: Tam bir yeniden birleşme gerçekleştirilmelidir

“Tarihin tekerlekleri, büyük Çin ulusunun yeniden birleşmesine ve gençleşmesine doğru yuvarlanıyor. Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada en güçlü alkışları toplayarak, tam bir yeniden birleşme gerçekleştirilmelidir ve bu şüphesiz gerçekleştirilebilir” dedi.

En büyük samimiyet ve azami çabayla barışçıl yeniden birleşme için çabalamaya devam edeceğiz, ancak asla güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğiz ve gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutacağız.”

Tayvan hükümeti, bağımsızlık ilan etmesine gerek olmayan egemen bir ulus olduğunu savunuyor ve halkının artan bir çoğunluğu Çin yönetimi fikrini reddediyor.

Xi, “Tayvan sorununun” Çinlilerin meselesi olduğunu vurguladı ve defalarca dış müdahaleye karşı dikkat çekti.

Çin ve ABD arasındaki gerilim neden tırmanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos ayında Tayvan’ı ziyaret etmesi Çin’i kızdırdı. Pekin saldırgan askeri manevralarla karşılık verdi. Joe Biden, saldırıya uğraması halinde ABD’nin Tayvan’ı savunacağına söz verdi.

Gerçekte, Pekin ve tüm ülke, kongrede herhangi bir aksamayı önlemek amacıyla sıkı güvenlik kuralları altında kilitlendi. Yalnız bir protestocunun geçen hafta Pekin üst geçidine Xi karşıtı pankartlar asması ve tutuklanmasının ardından tüm Pekin köprülerinde güvenlik görevlileri görevlendirildi. WSJ’in bildirdiğine göre, insanlara sadece protestonun görüntülerini paylaştığı için kalıcı sosyal medya yasakları verildi.

Çin Komünist Partisi’nin kongresi büyük ilgi ile izlendi

Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi başkent Pekin’de başladı. Ülkenin gelecek beş yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını belirleyecek kongrenin açılış töreni ve ilk oturumu Büyük Halk Salonu’nda yapıldı.

‘Çin karakteristiğinde sosyalizmin bayrağını yukarı taşımak ve her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etmek için birlik içinde çabalamak’ başlıklı raporda, parti yönetiminin son 5 yıldaki icraatları ve geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Başkent Pekin’de 16-22 Ekim’de gerçekleştirilen kongreye ülkenin çeşitli yerlerinden 2 bin 296 delege katıldı. ÇKP Ulusal Kongresinde delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesini seçecek. Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, kendi içinde, 25 kişilik Siyasi Büroyu ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesini belirleyecek.

Xi Jinping: ‘yüzyıl hedeflerinden’ ilki olarak tanımladığı, ÇKP’nin 2021’deki 100. kuruluş yıl dönümüne kadar ülkede mutlak yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşıldığını, ‘her yönüyle ortalama refaha sahip bir toplum’ yaratıldığını belirtti.

Ülke genelinde 832 yoksul ilçenin ve 100 milyona yakın kırsal nüfusun yoksulluktan çıkarıldığını ifade eden Şi, 9.6 milyon vatandaşın dezavantajlı bölgelerden yeni bölgelere yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Ortalama refahı, ‘Çin halkının 1000 yıllık rüyası’ olarak tanımlayan Şi, bunu başararak ülkeyi kalkınmada tarihsel başlangıç noktasından daha yüksek noktaya taşıdıklarını vurguladı. Şi, gelecek dönemin, yüzyıl hedeflerinden ikincisi olan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2049’daki 100. kuruluş yıl dönümüne kadar ‘her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etme’ yönündeki çabalara odaklanacağını dile getirdi.

Şi’nin konuşmasında, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın ana kara ile birleşmesini tamamlama sözünü verdiği bölüm en uzun alkışı aldı.

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