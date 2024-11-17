A Milli Takım, Galler’le berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler’e verdi. Arda Güler’in şutunda top kaleci Darlow’da kaldı. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı. dakikada Hakan Çalhanoğlu’un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün’ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow’dan oyun alanına döndü.

45+5’inci dakikada Wilson’un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün’ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü’nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün’ün pasında, Enes Ünal’ın dizine çarpan top yandan auta çıktı. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı’nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal’a gönderdi. Enes Ünal’ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti. dakikada Yunus Akgün’ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler’in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti. dakikada Yunus Akgün’ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Montella: Yüreğimizi Sahaya Koyduk, Gururluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baştan sona üstün oynadıklarını belirten Montella, “Rakibe sadece 4 şut fırsatı verdik, biz ise 25 kez kaleyi yokladık. Beraberlikle sonuçlanan bu mücadelede, oyuncularımın soyunma odasında üzgün olduklarını gördüğümde, sahada yüreklerini koyduklarını anladım ve bu beni gerçekten gururlandırıyor.” dedi.

“Hedefimiz A Ligi’ne Yükselmek”

Montella, takımın oyun planına sadık kalarak ilerlediğini vurgularken, “Bu atmosferde galip gelmek isterdik ama gerçekçi olmalıyız. Avantajımızı koruyoruz ve A Ligi’ne çıkmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Penaltı sorumluluğunu üstlenen oyuncuları takdir eden Montella, “Penaltıyı kullanmak, yürek ve cesaret ister. Kerem bunu gösterdiği için kendisini tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Çalhanoğlu ve Arda Kararları

Hakan Çalhanoğlu’nun ilk yarı sonunda oyundan alınmasına ilişkin bir soruya Montella, “Hakan pozisyonun dominatörü. Ancak küçük bir sakatlık yaşadığı için oyundan çıkarmak zorunda kaldım.” yanıtını verdi.

Arda Güler’in 86. dakikada oyundan alınmasıyla ilgili ise Montella, “Arda’yı sahadan almak kolay bir karar değil. Çok zeki ve hızlı oynayan bir futbolcu. Ancak uzun süredir düzenli oynamadığı için fiziksel olarak zorlanabileceğini düşündüm. Kaan Ayhan, mesafeler açılmaya başladığında fiziksel gücüyle katkı sağladı.” açıklamasını yaptı.

Çalhanoğlu’ndan Sağlık Durumu Açıklaması

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yoğun bir maç temposundan geçtiklerini belirterek, “Sakatlığımı riske atmadım, MR çekilecek ve durumu daha sonra değerlendireceğiz.” dedi.

Montella ve Çalhanoğlu’nun açıklamaları, A Milli Takım’ın Galler karşısında sergilediği üstün performansa rağmen galibiyete ulaşamamasının ardından öne çıktı.

Beşiktaş‘ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Tayfur Havutçu, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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