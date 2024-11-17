Donald Trump, enerji bakanlığı için fosil yakıt savunucusu Chris Wright’ı aday gösterdi

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, enerji politikalarında önemli bir adım atarak, fosil yakıt savunucusu ve Liberty Energy’nin CEO’su Chris Wright’ı Enerji Bakanlığı’na aday gösterdi.

Fosil Yakıtların Güçlü Savunucusu

Chris Wright, Colorado merkezli petrol sahası hizmetleri firması Liberty Energy’nin kurucusu ve CEO’su olarak tanınıyor. Wright, fosil yakıtların enerji sektöründeki önemini vurgulayan ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda şüpheci bir tutum sergileyen açıklamalarıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, “İklim krizi yok ve bir enerji dönüşümünün ortasında da değiliz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın Enerji Politikalarına Destek

Wright’ın, Trump’ın fosil yakıt üretimini artırma ve enerji sektöründeki düzenlemeleri azaltma planlarını desteklemesi bekleniyor. Trump, enerji politikalarında fosil yakıtların üretimini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti

Çevre Aktivistlerinden Tepki

Wright’ın adaylığı, çevre aktivistleri ve yenilenebilir enerji savunucuları tarafından eleştirildi. Eleştirmenler, Wright’ın fosil yakıt odaklı yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Senato Onayı Gerekiyor

Chris Wright’ın Enerji Bakanı olarak göreve başlayabilmesi için Senato’dan onay alması gerekiyor. Onay sürecinin, Wright’ın fosil yakıt yanlısı tutumu nedeniyle tartışmalı geçebileceği tahmin ediliyor.

Chris Wright kimdir?

Chris Wright, Amerikalı bir enerji yöneticisi ve girişimcidir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Makine Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamış, ardından Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve MIT’de Elektrik Mühendisliği üzerine lisansüstü çalışmalar yapmıştır.

1992 yılında Pinnacle Technologies’i kurarak hidrolik kırılma haritalama endüstrisinin oluşumuna katkıda bulunmuş ve ticari kaya gazı üretiminin başlamasında önemli bir rol oynamıştır. 2006 yılına kadar bu şirketin CEO’luğunu yürütmüştür. Aynı dönemde, erken dönem kaya gazı üreticilerinden Stroud Energy’nin başkanlığını yapmış ve şirketin 2006 yılında Range Resources’a satılmasında etkili olmuştur.

2011 yılında Liberty Energy’yi kurarak CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Liberty Energy, petrol sahası hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve hidrolik kırılma hizmetleri sunan bir şirkettir. Wright, fosil yakıtların kullanımını savunması ve iklim değişikliği konusundaki şüpheci görüşleriyle tanınmaktadır. Örneğin, 2023 yılında LinkedIn’de paylaştığı bir videoda, “İklim krizi yok ve bir enerji dönüşümünün ortasında da değiliz” ifadelerini kullanmıştır.

2024 yılında, seçilmiş Başkan Donald Trump tarafından ABD Enerji Bakanlığı’na aday gösterilmiştir. Wright’ın, fosil yakıt üretimini artırma ve enerji sektöründeki düzenlemeleri azaltma planlarını desteklemesi beklenmektedir.

Ayrıca, Oklo Inc. ve EMX Royalty Corp. gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev almakta ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynamaktadır.



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