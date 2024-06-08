Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın üçüncüsü, Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı’nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan’ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz’ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk’ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Ampute Futbol Milli Takımı’na Bakan Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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