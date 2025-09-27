Manchester United çöküşte

Manchester United’ı Igor Thiago yıktı
İngiltere Premier Lig’de Altay Bayındır’ın kalesini koruduğu Manchester United, Brentford deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında uzun pasta bomboş durumdaki Igor Thiago, düzelttiği topu mermi gibi şutla ağlara gönderdi. 20’de Schade’nin Altay Bayındır’ın çeldiği şutunu tamamlayan Thiago, kendisinin ve Brentford’un ikinci golünü kaydetti. 26’da Benjamin Sesko, kaleci Kelleher’ı üst üste üçüncü vuruşunda avladı ve Manchester United formasıyla ilk golünü attı: 2-1. Maçın 76. dakikasında United kaptanı Bruno Fernandes’in penaltı vuruşunu kaleci Kelleher köşeden çıkardı. 90+5’te Mathias Jensen sert bir şutla noktayı koydu: 3-1. Bu sonuçla Manchester United, ligde ilk 6 haftada 3 yenilgi alıp 7 puanda kaldı.
3-1
BRENTFORD-MANCHESTER UNİTED
STAT: Gtech Community
HAKEMLER: Craig Pawson, Lee Betts, Matt Wilkes, Andy Madley (VAR)
GOLLER: Igor Thiago (Dk. 8 ve 20), Jensen (Dk. 90+5) / Benjamin Sesko (Dk. 26)
KAÇAN PENALTI: Bruno Fernandes (Dk.76)
SARI KARTLAR: Collins, Schade / Bruno Fernandes, Dorgu
BRENTFORD: Kelleher – Kayode, Collins, Berg, Hickey (Dk. 75 Henry) – Henderson (Dk. 81 Frank), Yarmoliuk – Ouattara (Dk. 75 Lewis Potter), Damsgaard (Dk. 81 Janelt), Schade – Thiago (Dk. 90 Jensen)
MANCHESTER UNITED: Altay – De Ligt, Maguire (Dk. 66 Mainoo), Shaw (Dk. 81 Mount) – Dalot, Ugarte (Dk. 66 Leny Yoro), Fernandes, Dorgu (Dk. 85 Dorgu) – Mbeumo, Matheus Cunha – Sesko