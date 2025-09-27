Romulo, Wolfsburg’a alıştı

Romulo devreye girmeye başladı

Süper Lig’de Göztepe‘den 25 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olarak Anadolu takımlarının rekorunu kıran Romulo, Almanya’da da yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. 23 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 2 gol attığı Leipzig’in Wolfsburg deplasmanında 1-0 kazandığı karşılaşmada 8. dakikada Johan Bakayoko’nun galibiyet golünün asistini yaptı. Almanya Ligi’nde saat 16.30’da oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı: Mainz-Borussia Dortmund: 0-2 (Daniel Svensson 27, Karim Adeyemi 40), Heidenheim-Ausgburg: 2-1 (Mikkel Kaufmann 47, Sirlord Conteh 54 / Tietz 90+9), St. Pauli-Bayer Leverkusen: 1-2 (Hauke Wahl 32 / Edmond Tapsoba 25, Ernest Poku 58).