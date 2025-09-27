AvrupaFutbol

Romulo, Wolfsburg’a alıştı

Romulo, Göztepe'den 25 milyon Euro'ya transfer olduğu Leipzig'in 1-0 kazandığı Wolfsburg maçında asist yaptı

Romulo devreye girmeye başladı

Süper Lig’de Göztepe‘den 25 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olarak Anadolu takımlarının rekorunu kıran Romulo, Almanya’da da yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. 23 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 2 gol attığı Leipzig’in Wolfsburg deplasmanında 1-0 kazandığı karşılaşmada 8. dakikada Johan Bakayoko’nun galibiyet golünün asistini yaptı. Almanya Ligi’nde saat 16.30’da oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı: Mainz-Borussia Dortmund: 0-2 (Daniel Svensson 27, Karim Adeyemi 40), Heidenheim-Ausgburg: 2-1 (Mikkel Kaufmann 47, Sirlord Conteh 54 / Tietz 90+9), St. Pauli-Bayer Leverkusen: 1-2 (Hauke Wahl 32 / Edmond Tapsoba 25, Ernest Poku 58).

