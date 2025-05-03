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Çaykur Rizespor’dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor kümede kalma yolunda önemli adım attı. Alanyaspor ise evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsat tepti

NationalTurk NL03/05/2025
9 1 dakika okuma süresi
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor kümede kalma yolunda önemli adım attı. Alanyaspor ise evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsat tepti
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1 ÇAYKUR RİZESPOR’DA ALİ SOWE 15 GOLE ÇIKTI
2 KAYSERİSPOR EKSİKLE KAYBETMEDİ
3 ALANYASPOR KAN KAYBINI DURDURAMIYOR

ÇAYKUR RİZESPOR’DA ALİ SOWE 15 GOLE ÇIKTI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 2-0 yenerek ciddi şekilde nefes aldı. Karadeniz ekibinin ilk golünü 77. dakikada atan Ali Sowe, bu sezon ligde 32 karşılaşmada 15. kez fileleri havalandırdı. 90+5′ Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe’un asistinde skoru belirledi. Çaykur Rizespor bu sonuçla düşme hattıyla puan farkını 6’ya çıkardı ve biraz olsun rahatladı.

KAYSERİSPOR EKSİKLE KAYBETMEDİ

Ligde saat 16.00’da oynanan bir diğer mücadelede ise Alanyaspor, Nazon ve Bahoken gibi iki hücüm oyuncusundan yoksun Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ALANYASPOR KAN KAYBINI DURDURAMIYOR

Alanyaspor 30. dakikada Joseph Attamah’ın kendi kalesine attığı golle öne geçse de 52’de Ramazan Civelek skoru dengeledi. Kayserispor bu sonuçla yenilmezliğini 6 maça yükselttiği ligde 41 puanla düşme hattıyla arasını biraz daha açtı. Alanyaspor ise son 8 maçta sadece 4 puanla düşme tehlikesini hissetmeyi sürdürdü.

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NationalTurk NL03/05/2025
9 1 dakika okuma süresi
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