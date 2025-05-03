Kadıköy’de dev derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Türk futbolunun iki köklü kulübü bir kez daha sahne alıyor. 4 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

Maç hangi kanalda?

Kadıköy’deki dev derbi 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor

Sahasında mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe, 31 haftalık periyotta topladığı 75 puanla zirve yarışında ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray’ın 5 puan gerisindeki sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak farkı eritmek ve moral bulmak istiyor.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı hem rövanşı almak hem de ilk derbi zaferini tatmak istiyor. Son beş lig maçında 17 gol kaydeden sarı-lacivertliler, ligin en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor.

Beşiktaş çıkışını sürdürme peşinde

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar ve kadro sıkıntılarına rağmen 52 puanla dördüncü sıraya yerleşen Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında alınan 5-1’lik galibiyetin ardından morallenen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirmek istiyor.

Dev derbide eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Filip Kostic ile sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat derbide forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netleşecek.

Beşiktaş’ta ise savunma hattı sıkıntılı. Emirhan Topçu, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’nin durumları maç saatinde netleşecek. Uzun süredir forma giyemeyen Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Muçi derbide sahada olamayacak. Ayrıca 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mourinho – Solskjaer düellosu Kadıköy’de yaşanacak

İki teknik direktör, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer daha önce Premier Lig’de toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. Kadıköy’deki bu derbi, rekabetteki 6. buluşma olacak.

Ezeli rekabetin 361. perdesi açılıyor

Türk futbolunun en eski rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe – Beşiktaş kapışması, yarın 361. kez oynanacak. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar ise 128 galibiyet elde etti. 97 maçta ise kazanan çıkmadı.

Fenerbahçe bu maçlarda 499 gol atarken, Beşiktaş rakip fileleri 458 kez havalandırdı. Süper Lig özelinde ise iki ekip 137 kez karşılaştı; Fenerbahçe 49, Beşiktaş 43 galibiyet aldı, 45 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Derbilerin son yıllardaki galibi belirsiz

2018’den bu yana oynanan son 13 derbide taraflar birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. Bu maçların 6’sı berabere biterken, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Sezon genelinde deplasmanlarda istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, dış sahada oynadığı 15 maçın 11’inde puan kaybı yaşadı. Ancak son 5 Kadıköy ziyaretinin 3’ünde puanla ayrılmayı başaran siyah-beyazlılar, bu istatistiği avantaja çevirmek istiyor.