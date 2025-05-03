Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bir süredir yoğun bakımda olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

63 yaşındaki deneyimli siyasetçi, yönetmen, oyuncu 15 Nisan’da şuuru kapalı olarak hastaneye getirilmişti.

Önder’in tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı:

“Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp – akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tübik tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Saygılarımızla.”

Sırrı Süreyya Önder için Pazartesi saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde tören yapılacak Ardından Şişli Camii’nde ikindi namazını müteakip yapılacak törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.