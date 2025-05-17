Crystal Palace, Wembley’de tarih yazdı!

Londra’daki Wembley Stadı, tarihi bir zafere sahne oldu. İngiltere FA Cup finalinde Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, Pep Guardiola’nın takımı Manchester City karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak İngiliz futbolunun en prestijli kupasını ilk kez kazandı.

Maçın henüz 16. dakikasında, Palace’ın hızlı gelişen atağında Daniel Muñoz’un sağ kanattan gönderdiği düşük ortayı iyi takip eden Eberechi Eze, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. Bu gol, hem finalin hem de Crystal Palace tarihinin kaderini değiştirdi.

City baskı kurdu, Henderson geçit vermedi

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Manchester City, beraberlik için baskısını artırsa da istediği sonucu alamadı. 36. dakikada Bernardo Silva’nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı, City adına en net fırsattı. Ancak topun başına geçen Omar Marmoush’un vuruşunu kaleci Dean Henderson muhteşem bir kurtarışla engelledi.

İkinci yarıda da topa sahip olan taraf City’ydi. Ancak Palace savunması, özellikle kaleci Henderson’ın refleksleriyle direndi. Crystal Palace, son düdüğe kadar skoru koruyarak kupayı almayı başardı.

Crystal Palace Avrupa bileti de aldı

Bu zafer, yalnızca bir kupa anlamına gelmiyor. Crystal Palace, bu sonuçla aynı zamanda Avrupa kupalarına katılım hakkı da elde etti. Kulüp, önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele edecek.

“Eze özel biri”

Maç öncesinde CNN Sports’a konuşan Palace savunmacısı Chris Richards, Eze hakkında “O, sahada kimsenin beklemediği şeyleri yapıyor. Onun yaratıcılığına sahip değilim. Az konuşur ama söylediği zaman hep anlamlı olur,” sözleriyle takım arkadaşına övgülerde bulunmuştu. Finalin kahramanı da bu sözleri adeta sahada onayladı.

