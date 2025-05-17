Trump, Putin ve Zelenski ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, resmi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, 10:00’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonla görüşeceğini açıkladı. Trump, bu görüşmede temel gündemin “kanı durdurmak” ve ticaret konuları olacağını söyledi. Açıklamasında, savaşın her hafta binlerce askerin ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Putin ile yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile de temas kuracağını ifade eden Trump, “Ardından Zelenski’yle birlikte NATO’nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli ve hiç olmaması gereken savaş sona erer” dedi.

İstanbul’da diplomasi teması

Trump’ın açıklamaları, Ukrayna heyetinin İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ABD’li ve Türk yetkililerle yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi. Taraflar, koşulsuz ateşkesin detaylarını masaya yatırmıştı.

Müzakerelerde, her iki ülkenin bin kişilik esir değişimine sıcak baktığı, olası bir ateşkes planının kapsamlı biçimde ele alındığı ve görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi. Görüşmelerde ayrıca, Rusya ve Ukrayna liderlerinin yüz yüze temas kurması yönünde de değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

