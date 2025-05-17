Portekiz’de şampiyon Sporting Lizbon

Portekiz Premier Lig’de sezon finali büyük bir heyecana sahne oldu. Son haftaya Sporting Lizbon ve Benfica aynı puanda (79) girdi. Averaj üstünlüğüyle lider konumda olan Sporting, sahasında Vitoria Guimaraes’i ağırlarken, Benfica deplasmanda Braga ile karşı karşıya geldi.

Lider Sporting Lizbon, taraftarı önünde hata yapmadı. 55. dakikada Pedro Gonçalves ve 82. dakikada Viktor Gyökeres’in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Ruben Amorim’in ekibi, 82 puanla sezonu zirvede tamamladı.

Benfica’ya beraberlik yetmedi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de başladığı Benfica ise Braga deplasmanında aradığını bulamadı. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Zalazar’ın penaltısıyla öne geçti. İkinci yarıda Bruma’nın oyuna dahil olduğu Benfica, 63. dakikada Pavlidis’in golüyle eşitliği sağladı. Ancak bu skor, Benfica’ya yetmedi. 1-1 biten maç sonrası 80 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, ligi ikinci sırada tamamladı.

Sporting tarihinde 21. kez zirvede

Sporting Lizbon, elde ettiği bu şampiyonlukla Portekiz Premier Lig tarihindeki 21. kupasını kazandı. Sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans, yeşil-beyazlılara yıllar sonra gelen bir başarıyı daha yaşattı.

Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemesinde

Ligi ikinci sırada bitiren Benfica, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için ön eleme turlarına katılacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği kadro, Avrupa arenasında gruplara kalma hedefiyle yola çıkacak.