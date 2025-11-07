Danimarka’daki Sivaslı, Milli Takım’da

Danimarka’da 58 numarayı giyen Türk yıldız

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlarında 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı. Danimarka’nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım’a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK’dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım’a çağrıldı. Kadroda ilk kez şans bulması beklenen 23 yaşındaki Aral Şimşir, Danimarka’da yaşayan Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Danimarka’nın Nordsjaelland takımında oynayan Aral, forma numarası olarak memleketi Sivas’ın plaka numarası olan 58’i tercih ediyor. Bu sezon 25 karşılaşmada 5 gol, 10 asistle oynayan genç sol açık, Avrupa’daki birçok kulübün yakın takibinde.